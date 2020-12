Hannover

Knusper, knusper, knäuschen, wer knabbert denn da... an der Bahn? „Üstra zum Anbeißen gibt es in diesem Advent“, scherzt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Die Verkehrsbetriebe haben einen Stadtbahnwagen und einen Elektrobus weihnachtlich bekleben lassen.

Zum Anknabbern sind die Fahrzeuge, trotz süßer Lebkuchenverzierung, natürlich nicht. „Wir bewerben mit diesen Bahnen ein Adventskalendergewinnspiel und wollen damit den Fahrgästen, die uns die Treue gehalten haben in diesem Corona-Jahr, Danke sagen“, so Iwannek. Daher käme auch das Motto „gemeinsam kriegen wir das gebacken“, was mehrfach auf dem bunten Lebkuchen-Design zu finden ist.

Gewinne aus ganz Hannover

Während der Bus nur außen beklebt wurde, sind in der Bahn auch innen Motive und Sprüche zu finden. Ein QR-Code klebt an verschiedenen Stellen in dem Wagen, er führt direkt zum Adventskalender der Üstra. „Bei dem Adventskalender öffnet sich jeden Tag ein Türchen mit einem interessanten Gewinn“, so Iwannek. Hinter den Türchen verbergen sich nicht nur Tickets für die Üstra, sondern auch beispielsweise Zoo-Gutscheine. „Wir sind ja auch bei de Aktion supportyourlocal mit dabei und da haben wir auch solche Gewinne mit dabei“, sagt Iwannek. Der Adventskalender solle damit auch den Einzelhandel unterstützen.

Die beklebten Fahrzeuge rollen schon seit einigen Tagen durch Hannover. Der Stadtbahnwagen war schon auf den 3, 7 und 17 unterwegs. Mit seinem aufgeklebten Lebkuchen-Design feiert er laut Iwannek eine „echte Weltpremiere“. „Das ist der erste TW 3000 der von außen beklebt wurde und nicht in normalen Design herumfährt“, erklärt er. Wer die bunten Wagen noch nicht gesichtet hat, kann trotzdem an dem Adventskalender teilnehmen, er ist auf der Internetseite der Üstra zu finden.

Von Stella-Sophie Wojtczak