Noch mehr Bahn- und Bus-Tickets aus der App: Der Verkehrsverbund für die Region Hannover GVH, zu dem neben Üstra und Regiobus auch DB Regio, Metronom, Erixx und Westfalenbahn gehören, hat Angebot, Funktionen und Aussehen seines mobilen digitalen Fahrscheinverkaufs verändert: Ab sofort sind auch Monatskarten mit der neuen GVH-App kaufbar und die „6er-Karte“. Bald soll es auch möglich sein, persönliche Abo-Angebote via App zu ordern.

GVH-Geschäftsführer und Wirtschaftsdezernent der Region Ulf-Birger Franz sieht in der App „einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einem einfachen, digitalen und bargeldlosen Zugang zum Nahverkehr in der Region Hannover“. Bezahlt werden kann wie bisher etwa per Kreditkarte, Paypal – und jetzt auch mit Google- und Apple-Pay. Wer sich registriert, kann auch Lastschrifteinzug nutzen.

Umsatzbringer

Die App ist ein wichtiger Vertriebskanal. Auf NP-Anfrage heißt es, dass durch den Verkauf auf diesem Weg monatlich rund 280.000 Euro Umsatz eingespielt wurden, das seien zehn Prozent aller Einzelkartenverkäufe. Üstra-Sprecher Udo Iwannek erwartet durch die neu gestaltete App künftig „da wesentlich mehr“, denn die App biete jetzt nicht nur weitere Ticketarten, sie sei „benutzerfreundlicher geworden, und darum werden mehr Kunden sie nutzen“.

Das Aussehen der App kommt jetzt etwas schicker daher, sie heißt jetzt auch „Mein GVH“. Allerdings kann die bisher genutzte App nicht via Update überschrieben werden, sondern man muss die App neu installieren – das ist für einige Nutzer ärgerlich, gibt Axel Evers, Stabschef der Unternehmensentwicklung bei der Üstra, zu: „Wir haben versucht, das zu ermöglichen – doch das ging technisch und aus Datenschutzgründen nicht, weil es eine komplett andere App ist.“ Daher ist auch keine der bislang abgefragten und vielleicht gespeicherten Verbindungen vorhanden, keine Favoritenhaltestellen oder andere persönliche Einstellungen – alles muss neu eingepflegt und der App beigebracht werden. Nur eines geht: Laut Evers kann man sehen, welche Fahrkarten man in der Vergangenheit gekauft hat und auch, wenn ein aktuelles, mit der alten App erworbenes Ticket vorhanden ist, das noch gültig ist.

Ungereimtheiten

Ein erster Test zeigt: Es gibt – je nach Betriebssystem des Handys, dessen Stand und der Displaygröße – ein paar Ungereimtheiten. So springen Hinweise (AGB, Datenschutz) auf ein weiteres Feld, um sie zu beantworten oder wegzutippen – akzeptiert werden die Bedingungen, wenn man auf „Weiter zur Zahlung“ tippt. Oder man möchte den Bildschirm „scrollen“ (Inhalt nach oben oder unten schieben) und streift das AGB-Feld dabei – zack, springt der ellenlange Text dazu auf – wieder ohne Okay-Button, man muss die Zurückfunktion des Handys bemühen.

GVH App: Zahlen mit Google- und Apple-Pay möglich. Quelle: Screenshot: Ralph Hübner

Auch vergisst die App bereits einmal eingegebene Startpunkte – jedenfalls zeigt sie keine Vorschläge an wie die vorherige Version, sondern erst (und das teils sehr langsam) wenn man beginnt, etwas einzutippen. Zudem ärgerlich: Hat man mühsam die Daten etwa für eine Kreditkarte eingegeben und entscheidet sich im letzten Moment um, will ein anderes Ticket lösen – die Zahlungsmitteldaten sind nicht gespeichert, man muss sie nochmal eingeben. Ein Zahlungsmittel wird erst nach dem ersten damit getätigten Kauf gespeichert, erklärt Evers. Und wenn man mal eine unbezahlte Fahrkarte im Warenkorb „vergessen“ hat, funktioniert die Anmeldung ohne Registrierung nicht. Einen Hinweis darauf, zunächst den Warenkorb gegebenenfalls zu leeren, gibt die App nicht.

Warenkorb der GVH-App: Besser leeren, wenn nicht gekauft. Quelle: Screenshot: Ralph Hübner

Begrenzt nutzbar

Die alte GVH-App ist laut Evers etwa 700.000-mal auf Geräte runtergeladen worden. Man prüfe nicht genau, wie das Nutzerverhalten ist, doch alles, was man sehe, lege nahe, dass etwa die Hälfte der installierten Apps tatsächlich auch aktiv genutzt werde. Die alte App werde noch einige Zeit funktionieren, dann aber nicht mehr unterstützt und abgeschaltet. Evers: „Das hängt davon ab, wie oft die neue App genutzt wird. Unser Ziel ist, möglichst schnell nur noch eine App aktiv zu haben. Ich hoffe, dass wir so in etwa vier Wochen für die alte App den Kundenservice herunterfahren können.“ Damit etwa die Kundencenter-Mitarbeiter sich nicht mit zwei Apps auskennen müssen.

