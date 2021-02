Hannover

Deutlich weniger Schwarzfahrer in Bussen und Bahnen erwischt – aber ein höherer Schwarzfahreranteil unter allen Fahrgästen: Bei ihren Fahrausweisprüfungen im vergangenen Jahr traf die Üstra 39.473 Personen ohne gültigen Fahrausweis an – 19.291 und damit ein Drittel (33 Prozent) weniger als 2019, wo noch 58.764 ohne gültiges Ticket erwischt worden waren.

Rund 1,54 Millionen Fahrgäste (Vorjahr: 3,26 Millionen) haben die Kontrolleure laut Üstra überprüft. Der Anteil der Schwarzfahrer an allen kontrollierten Fahrgästen („Feststellungsquote“) beträgt demnach gut 2,6 Prozent (Vorjahr: 1,8) – und stieg damit im Corona-Jahr um mehr als 44 Prozent.

Corona-Effekt

Der Rückgang der absoluten Zahl an Erwischten dürfte zum größten Teil mit der Corona-Pandemie zusammenhängen: Die Fahrausweisprüfer (41 von der Üstra, 21 vom Dienstleister Protec) hatten neben der Kontrolle von Fahrausweisen weitere Aufgaben. So desinfizierten sie etwa an Haltestellen und in den Fahrzeugen Kontaktflächen wie Fahrkartenautomaten-Bildschirme oder Notrufsäulen und schauten auch auf die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie im Bereich der Haltestellen.

Weniger im Angebot

Außerdem war das Gesamtangebot an Fahrmöglichkeiten geringer. Laut Üstra-Pressesprecher Udo Iwannek sei es „während des ersten Lockdowns deutlich reduziert“ gewesen, danach sei man aber wieder zum normalen ursprünglichen Fahrplan zurückgekehrt.

Dennoch dürfte sich das Fahrgastaufkommen unter dem der Vorjahre befinden: Viele Menschen meiden Busse und Bahnen, weil sie das Infektionsrisiko auf dem beschränkten Raum fürchten, fahren lieber mit dem Auto oder dem Fahrrad. Die genauen Fahrgastzahlen will die Üstra erst im April anlässlich ihrer Bilanzpressekonferenz bekannt geben; im Jahr 2019 seien es 171,8 Millionen gewesen.

Nur einer von 100

Nimmt man die Feststellungsquote und bezieht sie auf die geschätzt coronabedingt womöglich nur noch 150 Millionen Fahrgäste, sind in den hannoverschen Bussen und Stadtbahnen vergangenes Jahr etwa vier Millionen Menschen ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen. Anders gesagt: Nur etwa einer von 100 Fahrgästen wird kontrolliert und nur etwa einer von 100 Schwarzfahrern wurde erwischt.

Bußgeldeinnahmen

An Bußgeld, dem sogenannten erhöhten Beförderungsgeld von 60 Euro je Fall, nahm die Üstra im vergangenen Jahr 1,13 Millionen Euro von den erwischten Schwarzfahrern ein. Im Jahr zuvor waren es rund 1.64 Millionen Euro. Damals hatte die Üstra nach eigenen Angaben auch mehr kontrolliert als 2018.

Strafanzeigen

Gegen 5.022 der Fahrgäste, die keinen gültigen Fahrausweis hatten, stellte die Üstra zudem einen Strafantrag (Vorjahr: 7.495). Dies geschieht bei Wiederholungstätern und im Fall von gefälschten oder manipulierten Fahrscheinen.

