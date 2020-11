Hannover

Die Regionsverwaltung hat am Donnerstag im Verkehrsausschuss mitgeteilt, dass sie das Angebot an Busverbindungen für die Schülerbeförderung erweitert. Dies gilt als Maßnahme, um den Corona-Infektionsrisiken in dicht besetzten Fahrzeugen entgegenzuwirken.

Regiobus erhält dazu im Januar 2021 laut Regionsverwaltung auch neue Gelenkbusse. Diese können bei Fahrten eingesetzt werden, bei denen heute ein kleinerer Solobus im Einsatz ist – das soll für eine weitere Entlastung sorgen.

Anzeige

Situation

Basis für die Entscheidung der Verteilung der Schulverstärker seien neben aktuellen Zählergebnissen die betrieblichen Erfahrungen und Auswertungen der Betriebsleitstellen bei den Verkehrsunternehmen gewesen. Zusätzlich seien Schulen identifiziert worden, die einen hohen Anteil an das Fahrangebot nutzenden Schülern aufweisen „und deren Schulverkehre durch äußerst ausgeprägte Nachfragespitzen“ gekennzeichnet seien. Auch Wünsche nach zusätzlichen Bussen von Schulen und Eltern seien berücksichtigt worden. Die Verkehrsunternehmen und die Verwaltung wollen laut Mitteilung des Regionspräsidenten die Entwicklung „weiter dauerhaft beobachten und gegebenenfalls, wenn möglich, weiter nachsteuern“.

Die zusätzlich laut Regionsverwaltung angebotenen Fahrten und erhöhten Fahrgastkapazitäten:

Ab 30.11.20 eine zusätzliche Fahrt um 7:12 Uhr auf der Linie 410 (Schloss Ricklingen – Horst – Garbsen/ Schulzentrum I) mit einem Fahrzeug der Linie 404 ( Garbsen/ Maschinenbaucampus), die statt um 7:04 Uhr dann um 7:54 Uhr ihre erste Fahrt hat.

Ab 30.11.20 vier zusätzliche Fahrten bei der Üstra im Schülerverkehr:

Linie 341 ( Pattensen – Rethen – Laatzen – Messe/Ost) um 7:04 Uhr

Linie 480 (Godshorn/Friedhof – Langenhagen/Rathaus um 7:37 Uhr

Linie 581 (Ahlem – Mühlenberger Markt) um 7:27 Uhr

Linie 610 (Kaltenweide – Langenhagen/Berliner Platz) um 7:30 Uhr.

Ab 2. Dezember zwölf zusätzliche Fahrten von Regiobus zum Schulbeginn und Schulende:

Linie 635 (Isernhagen/HB – Altwarmbüchen/ Schulzentrum und zurück) um 7:20 Uhr und

13:29 Uhr

Linie 651 (Fuhrberg – Großburgwedel/ Schulzentrum und zurück) um 6:58 Uhr und 13:26 Uhr oder 15:40 Uhr (je nach Wochentag).

Linie 690 ( Großburgwedel – Bissendorf-Wietze – Mellendorf/ Schulzentrum und zurück) um 7:08 Uhr und 13:34 Uhr

Linie 697 (Oegenbostel – Elze – Gailhof – Mellendorf/ Schulzentrum) um 7:06 Uhr und 13:33 Uhr.

Linie 926 (Ehlershausen – Burgdorf/ Schulzentrum und zurück) um 6:58 Uhr und 13:24 Uhr

Linie 949 ( Hämelerwald – Lehrte/Südstraße und zurück) um 7:05 Uhr und 13:13 Uhr oder 15:32 Uhr (je nach Wochentag)

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Weitere Maßnahmen

Neben diesen Maßnahmen für den Schülerverkehr sollen auch folgende Maßnahmen zum Fahrplan 2021 für eine Entlastung im Schülerverkehr sorgen:

Taktverdichtung Linie 120 auf zehn Minuten in der Hauptverkehrszeit in beide Fahrtrichtungen

Taktverdichtung Linie 800 auf 15 Minuten in der Hauptverkehrszeit

Zusätzliche Fahrt der Linie 341 um 15:00 Uhr von Pattensen bis Rethen

Zusätzliche Fahrt der Linie 532 ( Barsinghausen – Gehrden/Nordfeld) um 6:57 Uhr

Zusätzliche Fahrt der Linie 560 ( Gehrden – Barsinghausen) um 15:40 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Ralph Hübner