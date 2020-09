Hannover

Von Montag an auf Linie: Die Üstra startet nach fast acht Monaten Testbetrieb den Regelverkehr für vier Elektrobusse vom Typ eCitaro aus dem Hause Mercedes-Benz. Sie werden auf der Linie 100/200 unterwegs sein – dort fahren bisher schon drei Elektrobusse vom Hersteller Solaris. Dieses Pilotprojekt endet nicht, die Fahrzeuge fahren weiter ihre Linien.

Die eCitaro-Elektrobusse sehen nicht nur anders aus, sie bieten auch Anderes. So sind ein Brems- und ein Abbiegeassistent eingebaut. Letzterer soll besonders Fahrradfahrer vor Unfällen schützen – und das System bringt im Notfall das Fahrzeug laut Üstra von selbst zum Halten, sollte der Fahrer die Warnsignale nicht beachten.

Klima & USB

Neu ist auch, dass nun der Fahrgastraum voll klimatisiert ist, nicht nur der Fahrerplatz. Die Heizung arbeitet mittel Wärmetauschtechnik. Der Bodenbelag kommt in Holzoptik daher, die Sitze in Lederästhetik. Das Bezugsmaterial sei aus recycelten Stoffen, erklärt Denise Hain, Üstra-Vorstand Betrieb und Personal. Darunter sei echtes Leder – veganes Sitzen daher nicht möglich. Im Mittelteil ist auch genug Platz für zwei Rollstühle oder einen E-Scooter, ein Kleinfahrzeug für gehbehinderte Menschen.

Die Haltestangen erstrahlen in Üstra-Grün statt im bekannten Orange – und es gibt sieben USB-Steckdosen mit zusammen 14 Anschlüssen, um mobile Elektronikgeräte wie Handys oder Notebooks aufzuladen. Wie in den anderen Üstra-Busse gibt es kostenfreies WLAN für den drahtlosen Internetzugang.

Einmalig in Deutschland

Noch in diesem Jahr sollen weitere elf Standard-E-Busse und vier Gelenk-E-Busse hinzukommen. Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover und Üstra-Aufsichtsratschef, ist angesichts der nun laufenden „Elektrobus-Offensive“ gar „ein bisschen stolz darauf, dass wir bald die erste Stadt in Deutschland sein werden, die komplett E-Busse einsetzt“. Ab 2023 soll das schon innerhalb der „Umweltzone“ der Stadt der Fall sein, 2030 dann auf allen Linien. Elke van Zadel, Technik-Vorstand der Üstra, verweist darauf, dass die Ladetechnik am Haltepunkt August-Holweg-Platz mit bis zu 150 Kilowatt Leistung (dort können auch drei Pkw geladen werden) „einmalig in Deutschland“ sei. Investition in die Aufrüstung der Ladetechnik: rund zwölf Millionen Euro.

Durch den Anschluss der Ladestation an die Oberleitung der Stadtbahn soll auch durch Bremsen der Bahnen rückgewonnene Energie in die Bus-Akkus fließen. Die Betriebshöfe Mittelfeld und Laatzen werden laut Üstra für die Belange der E-Busse „umfangreich umgebaut“. Im Laufe des kommenden Jahr sollen auch auf den Linien 121, 134 und 120 die neuen Elektrobusse eingesetzt werden.

Die Dimension

Bis zu 48 eCitaro soll Mercedes nach Hannover liefern – die entsprechende europaweite Ausschreibung hatte das Unternehmen im Sommer 2019 gewonnen. Es sollen bis zu 30 E-Standardbusse (zwölf Meter lang) und 18 E-Gelenkbusse (18 Meter lang) werden. Die Investitionen belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro (rund drei Millionen Euro weniger als zunächst veranschlagt). Der Eigenanteil von Üstra/Region Hannover beträgt dabei etwa 25 Millionen Euro, der vom Bund 22,7 Millionen Euro, und vom Land kommen über die Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG) für die ersten 29 Busse 2,9 Millionen Euro – wie viel für die weiteren 19, ist noch offen.

Die ausgewählten E-Bus-Linien in Hannover sind etwa 20 bis 30 Kilometer lang. Die jetzt auf Linie 100/200 gehenden Busse haben je zehn Hochvolt-Batteriegruppen (Nickel-Mangan-Kobalt- Technik, NBC), was ihnen eine Reichweite ohne Nachladen von etwa 120 Kilometern gewähren soll (Die drei Solaris-Testbusse zum Vergleich: 60 bis 70 Kilometer, knapp halbe Batteriekapazität). An den Endpunkten können die Akkus (Hersteller: Alstom, etwa sieben Jahre einsatzfähig) zwischendurch nachgeladen werden über einen ausfahrbaren Stromabnehmer („Pantograf“).

Von Ralph Hübner