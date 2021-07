Hannover/München

Ein DDR-Agent im Auslandsgeheimdienst kann seine Arbeit nicht länger mit seinem Gewissen vereinbaren und will aussteigen. Für ihr Drehbuch zum Polit-Drama „Nahschuss“ mit Lars Eidinger und Luise Heyer hat die hannoversche Filmemacherin Franziska Stünkel den Förderpreis Neues Deutsches Kino erhalten. Er ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro verbunden.

„Es geht hier um eine wichtige deutsche Geschichte, die schockierend und irritierend das autoritäre Regime der DDR beschreibt“, begründete die Jury am Freitagabend auf dem Filmfest München, und: „Die beunruhigende Wahrheit, dass bis Mitte der 1980er Jahre Todesstrafen in der DDR verhängt wurden, war, so glauben wir, nicht so vielen Menschen bekannt. Zur Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte gehört auch, das Unerhörte, das Unausgesprochene, das Ungesehene und das Verdrängte hörbar und sichtbar zu machen.“ Kinostart des von Stünkel auch inszenierten Films ist am 12. August.

„Ich freue mich riesig über den Preis und bin dankbar, dass „Nahschuss“ beim Filmfest München seine Weltpremiere feiern durfte! Der Film liegt mir sehr am Herzen. Fast zehn Jahre habe ich an Nahschuss gearbeitet und für diesen Film gekämpft“, sagte Stünkel. Nahschuss sei allerdings nicht nur ein Film über die Vergangenheit. „Noch heute haben mehr als 50 Staaten die Todesstrafe im Strafrecht und wenden sie an. In Nahschuss geht es mir darum zu zeigen, wie der einzelne Mensch sich innerhalb eines politischen Systems verhält und wie ein Unrechtsstaat mit dem Einzelnen umgeht. Nahschuss wollte ich kompromisslos nah an den Menschen erzählen.“

Nahschuss – der Film Der junge Franz Walter (Lars Eidinger) hat gerade an der Humboldt-Universität promoviert, als er ein attraktives Angebot vom Auslandsnachrichtendienst der DDR erhält. Geblendet von den vielen Vorzügen, die der neue Job mit sich bringt, nimmt Franz das Angebot an. Gemeinsam mit seiner Freundin Corina (Luise Heyer) genießt er zunächst das neue Leben. In seinem Vorgesetzten Dirk (Devid Striesow) findet Franz einen ihm wohlgesinnten Mentor, der ihm während der gemeinsamen Auslandseinsätze in der BRD mit Rat und Tat zur Seite steht. Zunächst scheinen Franz‘ Missionen lediglich dem Informationsbedarf der DDR zu dienen, doch dieser wird bald größer und monströser. Als Franz bei seinen Arbeitsaufträgen plötzlich zu Mitteln greifen muss, die er nicht länger mit seinem Gewissen vereinbaren kann, entschließt er sich auszusteigen – doch der Geheimdienst will ihn nicht gehen lassen. Bald ist Franz bereit alle Grenzen zu überschreiten – und Alles zu riskieren. Franz‘ Überlebenskampf gegen ein erbarmungsloses System beginnt.

Weitere Preisträger

Der mit 30.000 Euro dotierte Förderpreis für die beste Regie ging an Nikias Chryssos für „A Pure Place“ mit Sam Louwyk, in dem zwei Geschwister aus einer fanatischen Sekte fliehen wollen. Die Jury lobte insbesondere die eindrucksvollen Bilder, die vor Fantasie strotzten und mit filmischen Effekten aufgeladen seien.

Miriam Düssel bekam den Förderpreis in der Kategorie Produktion (20.000 Euro) für das Drama „Mein Sohn“ mit Anke Engelke und Jonas Dassler. Als bester Schauspieler (10.000 Euro) wurde Martin Rohde geehrt für seine Rolle in dem Film „Heikos Welt“.

In der Jury saßen in diesem Jahr die Schauspielerin Sophie von Kessel, die Kammerspiel-Intendantin Barbara Mundel und der Schauspieler Komi M. Togbonou. Die mit insgesamt 70.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Bavaria Film, dem Bayerischen Rundfunk und der DZ Bank gestiftet.

Von NP/dpa