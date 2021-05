Nahost-Konflikt und Antisemitismus: Erneut großer Demo-Samstag in Hannover

Hannover

Für das Pfingstwochenende sind einige Demonstrationen in der Stadt Hannover angemeldet. Vor allem zwei Demonstrationen in der City hätten am Nachmittag das Potenzial, ein entspanntes Shoppen bei niedrigeren Inzidenzwerten einzuschränken. Hier geht es um die aktuelle Nahostproblematik, verbunden mit antisemitischen Angriffen – und einer Demonstration von Gegnerinnen und Gegnern der Judenfeindlichkeit.

Die mit der voraussichtlichen größten Teilnehmerzahl – laut Organisator „Raise Your Voice“ („Erhebe deine Stimme“) werden 500 bis 800 Teilnehmer erwartet – nimmt erneut den aktuellen Konflikt zwischen Israel und Palästina als Anlass. Sie soll unter dem Motto „Gegen jede Menschenrechtsverletzung – Aufmerksamkeit und Solidarität für Palästina“ von 16 bis 19 Uhr auf dem Trammplatz vor dem Rathaus laufen.

„Omas gegen rechts“ halten die Stellung

Nahezu parallel ist für den Opernplatz die Veranstaltung „Gegen jeden Antisemitismus - Solidarität mit Israel“ geplant, zu der die unbekannten Organisatoren zwischen 15 und 18.30 Uhr etwa 200 Teilnehmende erwarten. Auch die „Omas gegen rechts“ sind wieder dabei: Sie schreiben, „der israelbezogene Antisemitismus ziele im Kern auf die Vernichtung des israelischen Staates und von Jüdinnen und Juden. Dies zeigen nicht nur der Raketenterror der Hamas, sondern auch die Angriffe auf Jüdische Gemeinden weltweit, das Verbrennen von Israelfahnen oder antisemitische Kampfparolen auf Demonstrationen“.

Gentrifizierung im Fokus

In der Nordstadt demonstrieren 300 angemeldete Teilnehmende „Gegen den Ausverkauf der Nordstadt“ und kündigen an „Wir bleiben alle“. Start und Ende der Versammlung von 14 bis 17 Uhr ist die Lutherkirche.

Blick auf Afghanistan

Am Steintorplatz protestieren 50 bis 60 Teilnehmerinnen des Afghanischen Frauenvereins von 16 bis 19 Uhr gegen „Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan“.

Autokorso gegen Corona-Maßnahmen

Erneut ist ein Autokorso rund um die Querdenker vom Schützenplatz durch die Innenstadt angemeldet, bei dem das Motto „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“ heißt. Wie viele Fahrzeuge zwischen 14.30 bis 17.30 Uhr teilnehmen werden, ist unklar, in den vergangenen Monaten schwankte die Zahl.

Polizei hofft auf friedliche Veranstaltungen

Die Polizei bereite sich wieder entsprechend vor, werde auch auf Einhaltung der Infektionsschutzvorgaben (Abstand, Maske) achten und versuchen, die Teilnehmenden der pro Palästina- von denen der pro Israel-Veranstaltung getrennt zu halten, wie es am vergangenen Wochenende erfolgreich geschehen sei. Polizeisprecher Marcus Schmieder sagt, die Polizei gehe davon aus, „dass es im Großen und Ganzen wieder friedlich ablaufen wird“ – man sei aber auf jeden Fall vorbereitet. rahü/rue

Von Ralph Hübner und Petra Rückerl