Eigentlich müssten sie längst jedem in Fleisch und Blut übergegangen sein, die seit Wochen geltenden Abstandsregeln zur Eindämmung von Corona. Doch täglich muss die Polizei in Hannover Verstöße ahnden, weil Fußpflege-Praxen oder Kneipen verbotenerweise geöffnet haben oder man sich in größerer Runde zu Geburtstags- oder Grillpartys trifft.