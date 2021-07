Nächstes Rendezvous mit IHK-Chefin und TV-Star – jetzt bewerben!

Hannover

Zweimal schon strahlende Gesichter beim Kleinen Rendezvous im Stadtpark. Aber es geht ja weiter, vier Rendezvous liegen noch vor uns.

Am kommenden Sonntag (1. August) freut sich Moderator Christoph Dannowski auf dieses Programm von 11.30 bis 13.10 Uhr: die noch immer ziemlich neue IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt, die in der Corona-Zeit ins Amt kam und seitdem Krisenmanagerin ist. Andreas Elsholz war schon als junger Mann ein TV-Star. Fast 1000 Folgen lang gab er Heiko Richter in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, bis heute Deutschlands erfolgreichste Daily-Soap. Derzeit ist der Schauspieler auf der Open-Air-Bühne des Neuen Theater am VfL Eintracht im Einsatz, Elsholz hat eine Hauptrolle in der Komödie „Nackte Tatsachen“. Live-Musik gibt’s mit Isa Gebhardt und Juan Schmid, die Populäres im Garten des Annastiftes in Kirchrode erklingen lassen. Im Ärzte-Talk ist Dr. Friederike Schulz, Leiterin der Schmerztherapie im Annastift. Sie hat es also nicht weit.

Ab jetzt können Sie sich bewerben

Begrüßen wird uns Pastor Uwe Mletzko, der theologische Geschäftsführer von Diakovere, Niedersachsens größter Sozial- und Gesundheitskonzern und unser Sponsor und Partner. Einen schick kostümierten Ehrengast haben wir auch noch zu bieten: Schauspieler Rainer Künnecke tritt in der Rolle von Adolph Freiherr von Knigge auf. Haben Sie Lust bekommen auf ein kleines und sehr exklusives Rendezvous mit der Neuen Presse? Dann bewerben Sie sich sofort per Mail allein oder mit maximal einer Begleitung an np-aktion@neuepresse.de Bitte geben Sie unbedingt Name, Adresse, Handynummer von sich und Ihrer Begleitung an – wir sind verpflichtet, diese Daten zu erfassen.

Ohne diese Daten haben Sie keinerlei Chance auf eine Einladung.

Sie können sich auch telefonisch bewerben, am heutigen Dienstag (27. Juli) zwischen 11 und 12 Uhr freut sich Moderator Dannowski unter der Nummer 0511/51012278 auf Ihren Anruf. Bitte beachten Sie, dass ein spontaner Besuch nicht möglich ist. Zutritt zum Kleinen Rendezvous gibt’s nur nach einer vorherigen Bestätigung durch die NP.

Von Christoph Dannowski