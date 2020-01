Nächster Prozess gegen Charterunternehmen aus Langenhagen: Sechs weitere Piloten klagen

Hannover

Ist das noch Bereitschaftsdienst oder schon Freizeit? Die Frage, ob das Charterunternehmen Areowest aus Langenhagen die Stunden ihrer Piloten außerhalb des Cockpits ausreichend vergütet hat, beschäftigt weiter die Justiz. Nachdem die Klage von sieben Piloten auf Bezahlung ihrer Bereitschaftsdienste bereits vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) gelandet ist, ziehen nun sechs weitere Kollegen nach.

Beim ersten Gütetermin am Freitag vor dem Arbeitsgericht Hannover beharrten beide Streitparteien auf ihren Standpunkten. Wie beim ersten Prozess am LAG läuft es nun darauf hinaus, dass alle Stunden aufwendig im Detail ausgerechnet werden müssen. Es geht um die Vergütung der Bereitschaftszeiten. In den Arbeitsverträgen, die eine Grundvergütung gemäß einer 40-Stunden-Woche plus Pauschalen pro Flug vorsehen, waren die Stand-by-Stunden nicht klar geregelt. Die Piloten fordern nun, dass diese wie Arbeitsstunden bezahlt werden. Die Ansprüche liegen je nach Fall zwischen 10.000 und 80.000 Euro. Folgt man der Auffassung der Kläger, waren sie praktisch sieben Tage lang rund um die Uhr in Bereitschaft. Man sei zwar nicht immer geflogen, hätte die übrige Zeit aber ständig in Habachtstellung verbracht. Ausgenommen waren lediglich die sogenannten Off-Tage, vorgeschriebene arbeitsfreie Tage.

Berechnung wird ein „Riesenaufriss“

Richterin Gudrun Stoewer ließ durchblicken, dass es schwierig werden dürfte, die geforderten Ansprüche in vollem Maße einzuklagen. „Vielleicht macht es Sinn, an der einen oder anderen Stelle etwas abzuziehen, um es realistischer zu machen“, sagte sie. In Richtung Aerowest fragte sie, ob es nicht besser wäre, ein „Angebot mit Augenmaß“ zu unterbreiten, anstatt nun jeden Fall einzeln bis auf die letzte Stunde durchrechnen zu lassen. „Das wird ein Riesenaufriss und am Ende wird auf ihrer Seite auf jeden Fall etwas hängen bleiben“, sagt sie.

Auch im ersten Verfahren kam es bislang zu keiner Einigung, weshalb die Zeiten aller sieben Piloten einzeln nachkonstruiert werden müssen. Christina Waldraff, Anwältin der Klägerseite, betonte, dass die Summen die ursprünglichen Forderungen noch überschreiten werden. „Da kommen jetzt ganz andere Zahlen auf sie zu“, kündigte sie in Richtung Aerowest an.

Unternehmen hält Regelung für rechtens

Die Anwälte des Charterunternehmens beharren jedoch auf ihrer Rechtsaufassung: Es sei richtig, rechtlich verankert und in der Branche üblich, die Bereitschaftszeiten wie Ruhezeiten zu bewerten. Zudem müsse man zwischen unterschiedlichen Arten von Bereitschaftsdiensten unterscheiden. Pauschal alles als Stand-by zu bezeichnen sei laut Aerowest-Manager Joachim Weinberger „irreführend und manipulativ“. Am 6. Mai wird weiter verhandelt. Unabhängig davon läuft am LAG der Prozess um sieben weitere Piloten weiter.

Von André Pichiri