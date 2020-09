Nächster Corona-Fall an der IGS-Roderbruch: Überfordert Verfahren die Schulen?

Hannover

An mehreren Schulen in Hannover gibt es Corona-Fälle. Die Folgen sind meist immens: Teilweise müssen ganze Jahrgänge für zwei Wochen in Quarantäne geschickt werden. So auch an der IGS-Roderbruch. Dort ist ein Schüler der ersten Klasse ebenfalls an dem Virus erkrankt. Und das Virus verbreitet sich schnell: eine pädagogische Mitarbeiterin hat sich ebenfalls angesteckt – 90 Schüler, zehn Lehrkräfte und zehn Pädagogen müssen sich deswegen in häuslich isolieren.

Schulleiterin Brigitte Naber sagte am Dienstag: „Das Gesundheitsamt hat vier der 16 Grundschulklassen in Quarantäne geschickt.“ Weil auch das pädagogische Personal betroffen sei, müsse der Ganztag nun vermutlich bis nächsten Freitag entfallen. Der Pflichtunterricht werde aber erteilt. Die Kinder, die sich in Quarantäne befinden, müssen ihre Aufgaben zuhause erledigen.

Aufgaben zum Infektionsschutz „kaum leistbar“

Eine Lehrkraft machte im Gespräch mit der NP deutlich, dass alle Beteiligten seit dem Infektionsfall rotierten. „Die Aufgaben, die wir jetzt zum Infektionsschutz erledigen müssen, sind kaum leistbar.“ Denn tatsächlich sehe es so aus, dass die Schulleitung derzeit damit beschäftigt sei, in einer Excel-Tabelle die Termine der Schüler und Pädagogen beim Gesundheitsamt zu regeln. „Wir können doch nicht alles übernehmen“, ist die Lehrkraft überzeugt.

Man fühlt sich ähnlich wie an der IGS-Mühlenberg und auch am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze im Stich gelassen. Aber nicht nur vom Gesundheitsamt, sondern auch vom Kultusministerium.

Erst Coronatest bei Lehrerin abgelehnt

Eine andere Lehrkraft der IGS Roderbruch wollte sich nach dem ersten Infektionsfall bei einem Arzt auf das Virus testen lassen – doch der habe sie abweisen müssen. Sie gehöre nicht zum engsten Kontaktkreis des erkrankten Kindes. Nachdem nun der weitere Infektionsfall bekanntgeworden ist, hat sich die Lage verändert: Nun muss auch sie sich testen lassen.

Bereits vor Schulstart wurden sowohl von Lehrkräften, Gewerkschaften und Parteien immer wieder kostenlose Tests für Lehrkräfte und Erzieher gefordert. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte zum Schulstart angekündigt, dass man eine Strategie ausarbeiten wolle. Demnach sollen Lehrkräfte bis zu den Herbstferien zweimal anlasslos und auch kostenlos getestet werden können. Bis jetzt ist allerdings noch keine Regeln inkraft getreten. Doch das kann sich schnell ändern. Grant Hendrik Tonne will am Donnerstag eine Test-Strategie vorstellen, auf die man sich mit der Kassenärztlichen-Vereinigung verständigt hat.

Vorwurf: „Kompensationskonzept“ kommt viel zu spät

Doch das der Umgang mit Corona-Infektionen ist nicht der einzige Punkt, der derzeit für Kritik sorgt. Der Verband niedersächsischer Lehrkräfte schlägt ebenfalls Alarm, weil die Schulen überlastet seien. Erst am Dienstag habe das Kultusministerium den Einrichtungen ein „Corona-Kompensationskonzept“ übersandt. Dieses beinhaltet Handlungsanweisungen und Hinweise zum Umgang mit Verstößen gegen die Corona-Regeln. Das dies erst in der dritten Woche nach den Sommerferien vorliegt, stößt dem Vorsitzenden Torsten Neumann bitter auf. „Jetzt, nachdem Stundenpläne, Terminpläne, Klausurpläne, schuleigene Arbeitspläne und noch vieles mehr erstellt worden sind und die Fachkonferenzen getagt haben, kommt das Kultusministerium mit dem zehnseitigen Corona-Kompensationskonzept, in dem auch verpflichtende Beratungsgespräche bis zu den Herbstferien mit Schülern und Eltern gefordert sind.“ Dies belaste die Lehrkräfte in der ohnehin schon angespannten Lage nur zusätzlich.

Von Mandy Sarti