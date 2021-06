Hannover

In der Region Hannover bahnt sich die nächste Lockerungsstufe an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Dienstag bei 28,2 und somit am vierten Werktag in Folge unter der 35er-Marke. Bleibt das auch am Mittwoch so, können die Corona-Beschränkungen erneut gelockert werden und gemäß Stufenplan schon am Freitag neue Regeln inkraft treten.

Mit wie vielen Personen darf ich mich dann treffen?

Bei den Kontaktbeschränkungen sieht der Stufenplan vorerst keine weiteren Lockerungen vor. Auch unter der 35er-Marke bleibt es dabei, dass sich maximal zehn Personen aus drei Haushalten treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Zudem dürfen sich bis zu zehn Kinder bis einschließlich 14 Jahre treffen, beispielsweise auf Kindergeburtstagen.

Was wird im Einzelhandel gelockert?

Unter einer Inzidenz von 35 wird die von der Größe der Verkaufsfläche abhängige Zugangsbeschränkung aufgehoben. Die Geschäfte müssten den Einlass also nicht mehr regulieren. Lediglich die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Was ist in der Gastronomie erlaubt?

In er Innengastronomie entfallen unterhalb von 35 Sperrstunde, Testpflicht und Begrenzung der Kapazität (draußen gilt dies bereits in der jetzigen Stufe). Auch private geschlossene Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage sind drinnen und draußen mit bis zu 100 Personen wieder erlaubt. Dafür müssen allerdings alle Gäste einen negativen Corona-Test vorweisen oder vollständig geimpft oder genesen sein. Außerdem sieht die Verordnung vor, dass die medizinische Maske nur am Platz abgenommen werden darf.

Was ist mit Bars, Kneipen und Discos?

Unter 35 sieht der Stufenplan Öffnungen mit Hygienekonzept und beschränktem Zugang (halbe Kapazität) vor. Gäste benötigen einen negativen Corona-Test, einen Impf- oder einen Genesenennachweis. Dafür entfällt die Maskenpflicht. Erste Discos wie das RP5 am Hauptbahnhof haben bereits angekündigt, dass sie am Wochenende öffnen würden.

Was ändert sich bei touristischen Übernachtungen?

Auch hier wird in der nächsten Stufe lockerer. Für Hotels, Pensionen, Campingplätze und Jugendherbergen fällt die Auslastungsgrenze weg, Ferienwohnungen und -häuser müssen zwischen dem Gästewechsel nicht länger einen Tag frei bleiben. Negative Corona-Test sind weiterhin bei der Anreise und zweimal pro Woche Pflicht, vollständig Geimpfte und Genesene sowie Eigentümer von Ferienhäusern sind davon ausgenommen.

Wie dürfen Museen und Galerien lockern?

Unter 35 entfallen alle Beschränkungen. Lediglich eine medizinische Maske muss in Innenräumen getragen werden.

Kann ich Kino oder ins Theater gehen?

Laut Stufenplan ist der Betrieb ab einer Inzidenz unter 35 im Innenbereich mit Schachbrettbelegung (1 Meter Abstand) erlaubt, sofern der Raum über eine Lüftungsanlage verfügt. Ein Corona-Test ist nicht mehr nötig, außerhalb des Platzes muss jedoch eine medizinische Maske getragen werden.

Was ist mit Konzerten und Sportveranstaltungen?

Veranstaltungen im Innenbereich mit festen Sitzplätzen sind ohne Genehmigung mit bis zu 500 Personen (Schachbrettbelegung) erlaubt. Bei mehr Besuchern ist eine Genehmigung nötig. Die medizinische Maske darf nur am Platz abgenommen werden. Bei Events ohne feste Sitzplätze muss eine medizinische Maske getragen und bereits bei mehr als 100 Besuchern eine vorherige Genehmigung eingeholt werden. Draußen sind Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen ohne Genehmigung erlaubt. Außerhalb des Platzes (sofern vorhanden) gilt auch hier weiterhin die Maskenpflicht.

Was ändert sich in Zoos und botanischen Gärten?

Auch in den Innenräumen entfällt die Testpflicht. Hier muss jedoch eine medizinische Maske getragen werden. Ansonsten gibt es keine Zulassungsbeschränkungen.

Welche Sportangebote sind erlaubt?

Sämtliche Sportanlagen können unter 35 mit einem Hygienekonzept komplett öffnen, inklusive Duschen und Umkleiden. Dazu zählen auch Fitness-Center sowie Frei- und Hallenbäder. In Hallen ist Kontaktsport ebenfalls in vollem Umfang möglich.

Von André Pichiri