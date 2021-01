Hannover

Wenn ein Tierchen schon zur Gattung mit dem hinreißenden Namen Nacktnasenwombat gehört, dann darf so ein Nachwuchs-Nacktnasenwombat seinen kleinen Zinken auch schon mal aus Mamas Beutel neugierig nach draußen strecken. Genau das ist jetzt nach einer Mitteilung des Zoos Hannover passiert: Ein kleines Wombat-Jungtier hat zum ersten Mal aus dem Beutel von Mutter Maya herausgelugt.

Die Beule im Beutel zwischen den Hinterbeinen von Nacktnasenwombat-Weibchen Maya war schon nicht mehr zu übersehen, und im Beutel war auch viel Bewegung. Aber bis es soweit war, hat es ein bisschen gedauert: Schließlich ist das Jungtier ist bei der Geburt nur etwa so groß wie ein Gummibärchen. Entlang einer Speichelspur klettert der winzige Nachwuchs, noch nackt und blind, in den Beutel der Mutter und saugt sich dort an einer Zitze fest.

Eine Trächtigkeit bei Beuteltieren bleibt daher meist lange ein Geheimnis, Hinweise auf den Nachwuchs lassen sich meist erst nach einigen Monaten erkennen. Bei Maya war es daher ein großer Zufall, dass die Tierpfleger bereits im Sommer ein winziges Jungtier bei einem Routine-Check-Up im Beutel entdeckten und damit ihr Geheimnis lüfteten.

Der erste Ausflug aus dem Beutel

Und nun also der erste Ausflug aus dem Beutel: Zuerst zeigte sich nur eine Pfote mit langen Krallen, bedeckt mit kaum sichtbarem, zartem Flaum. Dann schob sich ganz vorsichtig die kleine Nase heraus. Und schließlich blickten die Tierpfleger in zwei dunkle, kleine Knopfaugen, die sich neugierig umschauten. „Das Jungtier wird immer aktiver, wir sehen immer mehr Bewegung im Beutel. So langsam wird es darin wohl langweilig“, lächelt Tierpfleger Daniel Heiser. Es werde jetzt nicht mehr lange dauern, bis der Nachwuchs zum ersten Mal den warmen Beutel von Mutter Maya verlässt und die Umgebung auf seinen vier Pfoten erkundet, sind sich die Tierpfleger einig.

Bis es soweit ist, schaue das Team regelmäßig nach, ob sich ihr neuer Schützling zeige. Während das Wombat-Weibchen im Stall ihre Leibspeisen Süßkartoffeln und Mais zum Frühstück fresse, hockten oder lägen die Pfleger hinter Maya auf dem Boden und hofften, einen Blick auf das Jungtier zu erhaschen. Denn der Beutel eines Wombats ist nach hinten geöffnet, anders als zum Beispiel bei Kängurus. Da die Plumpbeutler sich auf vier Beinen fortbewegen und mit den Vorderfüßen ihre Höhlen graben, gelangt so keine Erde hinein.

Eine Liebe unter Wombats

Das zweijährige Tasmanische Nacktnasenwombat-Weibchen Maya kam im Dezember 2019 aus dem Zoo Budapest in den Erlebnis-Zoo. Dort traf sie auf das vierjährige Männchen Kelly aus Kopenhagen. Die beiden verstanden sich nach einer kurzen Kennenlernphase sehr gut, teilten schon bald die Schlafhöhle miteinander. Das Jungtier ist für beide der erste Nachwuchs. Das letzte Jungtier bei den Nacktnasenwombats im Erlebnis-Zoo kam 1993 zur Welt.

Die Trächtigkeit bei Nacktnasenwombats beträgt etwa 22 Tage. Danach verbringt das Jungtier noch etwa sechs bis sieben Monate im Beutel der Mutter.

Tasmanische Nacktnasenwombats sind die kleinere Unterart der Nacktnasenwombats. Maya und Kelly sind die einzigen Vertreter ihrer Unterart in ganz Deutschland.

Hannovers Wombats im Steckbrief

Tasmanischer Nacktnasenwombat (Vombatus ursinus tasmanienses)

Herkunft: Australien (Tasmanien), Feucht- und Trockenwälder

Nahrung: Gräser, Kräuter, Pilze, Wurzeln

Größe: 70 bis 115 cm lang

Gewicht: 22 bis 39 kg

Erreichbares Alter: bis 26 Jahre in menschlicher Obhut

Tragzeit: 22 Tage + 6 bis 7 Monate Beuteltragezeit, Geburtsgewicht 2 Gramm

Von mlg