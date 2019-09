Nachzahlen im Hotel: So trifft die Insolvenz Reisende aus Hannover

Hannover

Für Claudia Hentze war es ein Schock: Thomas Cook ist insolvent, bereits gebuchte Reisen können nicht gewährleistet werden. Die 53-Jährige ist am Sonntag von Hannover ins portugiesische Faro geflogen – einen Tag, bevor die Nachricht der Pleite kam. Den Flug trat die Laatzenerin zwar mit der Tui Fly an, das Hotel hatte sie aber über Neckermann gebucht.

Am Dienstag feierte sie im Hotel noch ihren Geburtstag, doch schon da mit bösen Vorahnungen. Die Gewissheit folgte am Mittwochmorgen: Das Hotel teilte ihr mir, dass sie die Kosten von 780 Euro sofort überweisen müsse, um ihren Aufenthalt dort fortzusetzen.

„Als ich gesehen habe, dass die Rezeption im Hotelzimmer anruft, wusste ich direkt was los ist“, erzählt sie. Die pensionierte Laatzenerin besucht das Hotel an der Algarve schon zum siebten Mal in Folge. „Ich bin hier quasi Stammgast, und dementsprechend peinlich war es dem Hotelpersonal auch.“

Claudia Hentze in ihrem Hotel in Portugal: Die 53-Jährige muss 780 Euro Hotelkosten noch einmal zahlen, um bleiben zu dürfen. Quelle: privat

Hentze muss Geld zusammenkratzen, um zu bleiben

Die Gesamtkosten für ihre 17-tägige Reise in Höhe von knapp 1300 Euro hatte Hentze schon im August beglichen. „Da habe ich lange drauf gespart, deshalb habe ich auch nicht mal eben fast 800 auf dem Konto“, sagt sie. „Gott sei Dank leihen Freunde mir jetzt erstmal 350 Euro, und den Rest zahle ich dann in ein paar Tagen, wenn ich wieder Geld auf dem Konto habe.“

Ihr Rückflug ist für den 9. Oktober geplant. Da sie wieder mit Tui Fly fliegt, ist Hentze zuversichtlich, dass das kein Problem wird. „Und wenn nicht, hat mir schon ein Freund aus Portugal angeboten, bei ihm zu schlafen und eine Freundin hat einen Onkel mit einem kleinen Flugzeug, der mich sogar abholen würde“, sagt sie und lacht.

Besser als zu Hause sitzen

Solange versucht die 53-Jährige, die Zeit in Portugal aber noch zu genießen. „Ich hatte ja quasi noch Glück, dass ich überhaupt los konnte und die Reise angetreten habe. Viele andere müssen ja komplett zu Hause bleiben“, sagt sie.

Dazu gehören auch Annabel Dietz (24) und ihr Freund Maximilian Oppermann (28) aus Hannover. Sie haben im März über das Internet mit Bucher Reisen eine einwöchige Reise nach Fuerteventura für die Herbstferien gebucht. Die letzte Rate für die 1600 Euro teure Reise hat der Veranstalter erst vor zwei Wochen abgebucht.

„Mir war zum Heulen zumute“

„Mir war echt zum Heulen zumute, als ich realisiert habe, dass die Reise wohl nicht stattfindet, weil ich mich schon seit März auf diesen Urlaub freue“, erzählt Dietz. „Mein Freund hat schon bei der Bank angerufen, aber es gibt keine Chance, das Geld einfach zurückzuholen“, sagt sie.

2018 ging es nach Teneriffa: Anabel Dietz (24) und ihr Freund Maximilian Oppermann (28) aus Hannover haben für die Herbstferien eine Reise nach Fuerteventura gebucht, die nun ins Wasser fällt. Quelle: privat

Weil die 24-Jährige sich noch in der Ausbildung befindet, können die beiden nur in den Ferien verreisen. „Danach beginnt für uns beide eine stressige Zeit, und auch den Geburtstag meines Freundes wollten wir dort verbringen“, erzählt Dietz. „Wir haben schon nach Alternativen geguckt, aber das ist jetzt natürlich viel zu teuer, und ich lebe momentan von Bafög.“

Da die Flüge auch bei ihnen über Tui Fly laufen, wissen sie nicht einmal, ob sie diese antreten können. „Es gibt ja keinerlei Infos und nicht einmal einen Ansprechpartner“, sagt sie verärgert. „Das hätte man einfach besser kommunizieren können.“

Der erste Flug des Lebens ist gestrichen

Familie Jarchow bekam immerhin einen Anruf des Reisebüros, über das sie ihren Mallorca-Urlaub in den Herbstferien gebucht hatte – mit der Info, dass die Reise ins Wasser fällt. „Ich habe schon den ganzen Tag geheult“, sagt Sarah Jarchow (36). Kurzfristig hatte sie mit ihrem Mann Dennis (32) die Reise gebucht – und auch sofort bezahlt.

„Wir sind eigentlich nicht so die Reisetypen, aber wir wollten endlich mal mit unserer Tochter Urlaub machen“, erzählt die 36-Jährige. Für Tochter Elly (6) war die Enttäuschung groß – für sie wäre es der Flug in ihrem Leben gewesen.

Für Familie Jarchow aus Burgdorf fällt die Mallorca-Reise im Herbst wegen der Pleite von Thomas Cook aus. Für Tochter Elly (6) wäre es der erste Flug in ihrem Leben gewesen. Quelle: privat

Das Vertrauen in Reiseunternehmen ist zerstört

Für die Familie kamen nur die Herbstferien zum Verreisen in Frage, da Sarah Jarchow als Sozialpädagogin in einer Schule arbeitet. „Wir haben lange auf diese Reise gespart und können es uns jetzt nicht leisten, so kurzfristig noch was anderes zu buchen“, sagt sie.

3500 Euro hat die Familie für den Urlaub bezahlt. „Wer weiß, wie viel wir davon letztendlich wieder bekommen“, bemerkt die 36-Jährige. In näherer Zukunft plant die Familie aber erst einmal keinen weiteren Urlaub. „Dass uns die Reise zwei Wochen vor der Pleite noch verkauft wurde, ist eine Frechheit“, sagt sie. „Wir haben das Vertrauen in solche Unternehmen definitiv verloren.“

Von Johanna Steele