Eisbär-Baby im Zoo Hannover: Der Norden freut sich mit

Hannover

Ein kleiner Eisbär ist am 20. November im Zoo Hannover zur Welt gekommen, und das Junge verzückt schon jetzt weite Teile des Nordens. Dabei wird es die nächsten Monate über mit Mutter Milana (10) noch in der Wurfhöhle bleiben, die Experten des Zoos eingerichtet haben. Wenn alles gut geht, wird das Kleine voraussichtlich im April zum ersten Mal die Yukon Bay erkunden.

Schon jetzt aber jubelt die Hamburger Morgenpost: „Winziges Eisbär-Baby verzückt den Norden“, „Grund zum Feiern“, freut sich Bild, Sat.1 vermeldet „Erstmals Eisbär-Baby im Zoo Hannover geboren“ und ein ZDF-Team von „Hallo, Deutschland“ hat am gestrigen Dienstag Eisbärenpapa Sprinter (12) gefilmt, um am heutigen Mittwoch von 17.10 Uhr an über die Eisbärenfamilie zu berichten.

Viele Likes und Kommentare

Auf der Zoo-Website ist der Eisbären-Blog unter zoo-hannover.de/eisbaer zum beliebtesten Klick geworden: Alleine am Montag, als der Zoo das erste Foto online gestellt hatte, ist der Artikel 5000 Mal geklickt worden. Der Post auf der Facebook-Seite erreichte etwa 60.000 Menschen, 240 haben ihn geteilt, viele kommentierten ihn auch. Darunter der Tierpark Berlin: „Wir freuen uns mit euch!“, gratulierte er den hannoverschen Kollegen.

Ein User namens „Ben We“ formulierte: „Herzlichen Glückwunsch, Milana! Hoffe, Mini-Me übersteht das! Schönes ,nachträgliches’ Geburtstagsgeschenk für mich, es hat mit mir (20.11.) Geburtstag.“ Und Lillian Friedrich schrieb: „Oh, ist das schön. Hoffentlich schafft es der Winzling. Drücke feste die Daumen!“

Das tun auch die Profis im Zoo. Die Tierpfleger beobachten den Kleinen durch Kameras in der Wurfhöhle. Er sei „sehr agil“, berichtet Sprecherin Simone Hagenmeyer und gebe „die typischen keckernden Jungtier-Laute von sich“. Mutter Milana „verhalte sich ganz toll“. Sie säugt ihr Junges und hält es warm.

Milana leckt ihr Jungtier. Quelle: Zoo Hannover

Ob der kleine Eisbär weiblich oder männlich ist, ist nicht bekannt. Das können die Pfleger erst überprüfen, wenn sich das Junge aus der Höhle begibt. Noch wiegt es etwa 500 Gramm und ist nicht größer als ein Meerschweinchen. Voraussichtlich bis April wird es mit Mutter Milana in der Höhle bleiben. Bis dahin wird es die Augen öffnen, laufen lernen, an Gewicht zulegen. Und dann überlegt sich der Zoo auch, wie das Junge heißen soll. „Vielleicht meldet sich ja ein Pate“, überlegt Simone Hagenmeyer, „vielleicht rufen wir auch zu einem Namenswettbewerb auf. Aber erst einmal drücken wir dem Kleinen weiter die Daumen.“

Von Verena Koll