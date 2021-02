Hannover

13 Straßenmaganzine, 118.000 Unterschriften – eine Petition, die es in sich hat: „Gegen das Sterben auf der Straße: Öffnet jetzt die Hotels für Obdachlose!“ heißt die Eingabe, die am Dienstag Ministerpräsident Stephan Weil übergeben wurde. Asphalt-Herausgeberin Margot Käßmann und Redaktionsleiter Volker Macke als Sprecher der Straßenmagazine übergaben dem Regierungschef die Petition, in der die Regierungschefs der Länder aufgefordert werden, „in diesem Pandemie-Winter Obdachlose endlich sicher unterzubringen, in Einzelzimmern. Wir dürfen es nicht zulassen, dass noch mehr Menschen auf unseren Straßen sterben“. In Hannover wurden bereits mehrere Hotels für obdachlose Menschen angemietet, mehrheitlich von Privatleuten wie dem Ehepaar Carstensen und der Niedergerke-Stiftung.

Mit einer Nachtkundgebung machte zudem der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (AKS) in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam: Vor dem Rathaus übernachteten rund 50 Personen in einem Zeltlager auf dem Trammplatz: „Wir fordern eine menschenwürdige Einzelunterbringung für alle und eine langfristige Strategie zur Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit“, sagte Alexander Eisele vom AKS. Die Eröffnung des neuen Tagesaufenthaltes am Stadtrand in Ahlem oder die Projekte „Housing First“ und „Plan B OK“ würden nicht zur Lösung der strukturellen Probleme beitragen.

„Gegen das Sterben auf der Straße – Öffnet jetzt die Hotels für Obdachlose!“ fordern Asphalt-Herausgeberin Margot Käßmann und Redaktionsleiter Volker Macke (links) und überreichen Ministerpräsident Stephan Weil eine Petition mit 118.000 Unterschriften. Quelle: Christian Behrens

„Während massenhaft Hotelzimmer leer stehen, wird den Menschen angeboten, in einer kalten Kirche oder einer zugigen U-Bahn-Station zu schlafen, wo sie ausnahmsweise nicht vom Sicherheitsdienst weggeprügelt werden“, sagte Eisele. Die Notschlafstellen der Stadt seien demnach bisher auch keine Lösung: „Seit Jahren ziehen es viele wohnungslose Menschen in Hannover vor, auf der Straße zu schlafen, wenn die Alternative eine Nacht in einer städtischen Unterkunft ist. Und unter Pandemiebedingungen ist die Situation noch viel beschissener.“ Viele Betroffene setzten sich eher einem potenziellen Kältetod aus, als die freien Kapazitäten der Notschlafstellen zu nutzen. „Dass diese Tatsache nicht zu einer intensiven Auseinandersetzung über die Zustände in den städtischen Unterkünften führe, ist zutiefst beschämend“, findet Eisele.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Region hatte der Stadt Hannover zuletzt für den Zeitraum vom 15. Dezember 2020 bis zum Januar 2021 eine Finanzierungszusage von bis zu 153.000 Euro pro Monat für die Anmietung des Hotels Central (Seilwinderstraße 2) gegeben. Dort mussten kurzfristig obdachlose oder geflüchtete Menschen in Quarantäne untergebracht werden. Die Stadt Hannover hatte bereits seit dem 1. April 2020 zwei Hotels für Obdachlose oder Flüchtlinge mit je 44 Zimmern angemietet – das A&C Hotel (Hamburger Allee 55) und das Central Hotel. Angesichts der Entwicklung der Pandemie ist das A&C Hotel noch bis zum 30. Juni 2021 angemietet.

„Wir wollen ein würdiges Leben für alle“, sagte Alexander Eisele vom AKS und machte mit 50 Mitstreitern und Mitstreiterinnen auf das Thema Wohnungslosigkeit mit einem Zeltlager vor dem Rathaus aufmerksam. Quelle: Christian Behrens

Aktuell sind zudem über 70 Betroffene in zwei Hotels im Innenstadtbereich und im Jugendgästehaus untergebracht. Dies wurde durch private Spendengelder ermöglicht: „Das zeigt, dass die sofortige menschenwürdige Unterbringung aller Betroffenen möglich ist.“ Dem AKS sei jedoch wichtig, dass sich nicht nur private Geldgeber und Geldgeberinnen, sondern auch die Stadt verstärkt für adäquate Unterbringung für Wohnungslose einsetze: „Wir wollen ein würdiges Leben für alle, unabhängig von Herkunft, Staatsangehörigkeit, Einkommen oder sozialem Status“, betonte Eisele, „wir fordern die Stadt auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und allen Bürgern und Bürgerinnen dieser Stadt ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.“

Von Petra Rückerl und Sophie Peschke