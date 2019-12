Noch ist unklar, welche Auswirkungen die neuen Nachtflugregeln auf den Hannover Airport haben. Pro Jahr werden hier mehr als 15.800 Flugbewegungen in der Nach gezählt.

MÄCHTIG WAS LOS: Im Jahr 2018 gab es während der Nachtstunden – also zwischen 22 und 6 Uhr – mehr als 15.800 Flugbewegungen am Flughafen Hannover-Langenhagen. Quelle: Moritz Frankenberg