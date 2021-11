Hannover

Auf der Autobahn 2 rund um Hannover gibt es ab Montag, 22. November, zwei Baustellen. Betroffen sind nachts der Abschnitt zwischen Garbsen und Langenhagen sowie für 35 Stunden die Anschlussstelle Lehrte-Hämelerwald. Die Arbeiten finden stets in Fahrtrichtung Berlin statt.

Von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, ist zwischen Herrenhausen und Langenhagen nur ein Fahrstreifen frei. In dem Bereich werden Betonplatten und Fugen saniert. Außerdem ist die Auffahrt der A 2 zur A 352 gesperrt, ebenso die von der B 6 auf die A 2 in Richtung Berlin. In der folgenden Nacht ist sogar zwischen Garbsen und Langenhagen nur eine Spur frei. Die Auffahrt zur A 352 bleibt gesperrt.

Abfahrt Hämelerwald ab Montag gesperrt

Bei Lehrte starten die Arbeiten am Montag um 8 Uhr und sollen am Dienstag gegen 19 Uhr abgeschlossen sein. In dieser Zeit werden die Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren saniert. Autofahrer werden gebeten, bereits bei Lehrte-Ost von der A 2 abzufahren und die Umleitungsstrecke U 29 zu nutzen. Menschen, die in Hämelerwald auffahren wollen, nutzen ab dort die U 1.

Von Peer Hellerling