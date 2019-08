hannover

Wegen der Radveranstaltung „Nacht von Hannover“ am Mittwoch (das Rahmenprogramm beginnt um 15 Uhr) kommt es schon ab dem heutigen Dienstag rund um das Neue Rathaus und in Teilen der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen, da die Stadt mit dem Aufbau der Rennstrecke beginnt.

Erste Maßnahme: Auf dem Friedrichswall sperrt die Stadt ab Dienstag in beide Fahrtrichtungen ab 6 Uhr die jeweils inneren Streifen, die am Grünstreifen liegen.

Friedrichswall wird voll gesperrt

Am Mittwoch wird dann der Friedrichswall zwischen Culemannstraße/Karmarschstraße und Willy-Brandt-Allee/Osterstraße ab 10 Uhr voll gesperrt – und zwar bis Donnerstag 3 Uhr morgens. Die Vollsperrung wird dann von 15 Uhr bis 23.30 Uhr in Richtung Westen bis zum Friederikenplatz und in Richtung Osten bis zum Aegidientorplatz erweitert.

Die Culemannstraße wird ab 15 Uhr bis voraussichtlich Mitternacht gesperrt, die Willy-Brandt-Allee ab 11 Uhr bis etwa 3 Uhr nachts am 29.August.

An diesem Tag sperrt die Stadt die südlichen Fahrspuren des Friedrichwalls zwischen Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee von 11 bis 15 Uhr. Zudem gibt es eine Vollsperrung auf der Culemannstraße von 9 bis 15 Uhr.

Von Andreas Voigt