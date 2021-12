Hannover

Die Region Hannover will die Impfkampagne auch am Wochenende weiter vorantreiben. In Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) bietet die Region von Freitag, dem 10. Dezember bis Sonntag, den 12. Dezember zusätzliche offene Termine für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegen Corona an.

Besonderes Highlight: Das Capitol am Schwarzen Bären öffnet an drei Abenden jeweils von 17 bis 0 Uhr für impfwillige Nachtschwärmer. Für jeden Gast, der sich im Capitol impfen lässt, gibt es ein alkoholfreies Gratis-Getränk. „Kanzler-DJ“ Michael Gürth sorgt für den passenden Sound zum Impfmarathon. „Das Engagement der Hilfsorganisationen in dieser Pandemie ist phantastisch“, freut sich Regionspräsident Steffen Krach, der auch Hannover Concerts für die Bereitstellung der Konzerthalle am Ihmeufer dankt. „Ich bin sicher, dass wir mit diesem Angebot viele junge Leute erreichen, die sich bisher nicht haben impfen lassen.“

Die Impftermine am kommenden Wochenende:

Freitag, 10. Dezember:

Capitol Hannover, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover (17-0 Uhr)

Sonnabend, 11. Dezember:

Capitol Hannover, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover (17-0 Uhr) Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstraße 20, 30629 Hannover (9-17 Uhr) Madsack-Druckhalle, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover (9-17 Uhr)

Sonntag, 12. Dezember von 9 bis 17 Uhr:

Capitol Hannover, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover (17-0 Uhr) Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstraße 20, 30629 Hannover (9-17 Uhr) Madsack-Druckhalle, August-Madsack-Straße 1, 30559 Hannover (9-17 Uhr) JUH-Dienststelle Hannover, Kabelkamp 3, 30179 Hannover (9-17 Uhr) JUH-Dienststelle Ronnenberg, Am Hagacker 5b, 30952 Ronnenberg (9-17 Uhr) JUH-Dienststelle Wunstorf, Düendorfer Weg 9, 31515 Wunstorf (9-17 Uhr) Jugendzentrum, Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen (9-17 Uhr)

Biontech und Moderna werden angeboten

Geimpft werden Menschen mit Wohnsitz in Niedersachsen. Das Angebot richtet sich auch an Minderjährige ab zwölf Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Als Impfstoff stehen BioNTech und Moderna zur Verfügung. Moderna wird an alle über 30- Jährigen verimpft, BioNTech an unter 30-Jährige und Schwangere. Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis (wenn vorhanden) und dem Personalausweis auch das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen. Die Vorlagen lassen sich hier herunterladen: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19- Aufklaerungsbogen-Tab.html

Von okz