Er war immer da. Weit mehr als ein Arbeitsleben lang. Aber wirklich sichtbar war er selten. Dort, wo das Licht der Öffentlichkeit strahlt und gelegentlich auch einmal blendet, lag sein Terrain nicht. Karl Baedeker hatte sich einen anderen Platz ausgesucht, wenn es darum ging, die Geschicke der Madsack Mediengruppe und damit vieler Zeitungen in der Republik mit zu lenken: Er stand anderen zur Seite. Und war so dennoch stets mittendrin. In dieser unnachahmlichen Weise hat er aus dem Hintergrund über die vergangenen fast fünf Jahrzehnte hinweg ein Stück deutscher Mediengeschichte mitgeschrieben.

Dies seltene Kunststück gelang, weil persönliche Neigungen und Notwendigkeiten in beachtlicher Weise zusammenpassten. Karl Baedeker, im September 1938 in Duisburg geboren, war Jurist, der Staatsdienst sein erstes Ziel. Dabei hätte es Ende der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts für den jungen Anwalt auf den Fluren der niedersächsischen Landesregierung möglicherweise auch bleiben können – wenn da nicht diese Erbschaft gewesen wäre. Nichts Großes, kein Vergleich mit den Werten, die viele Vorfahren mit demselben Nachnamen einst ihr Eigen nannten. „Baedekers Reiseführer“ waren immerhin mal sprichwörtlich, allerdings anderswo in der weit verzweigten Familie zu Hause.

Es ging um Reste einer anderen Hinterlassenschaft: Als der angehende Verleger August Madsack 1893 seinen „Hannoverschen Anzeiger“ ins Leben rief, war an dem jungen „Gründerzeit“-Unternehmen auch Julius Baedeker beteiligt, unter anderem Zeitungsverleger in Hamburg. Dessen Madsack-Anteil war inzwischen zwar vielfach weitervererbt und mächtig zerteilt worden – am Ende aber blieben für den jungen Landesjuristen Karl einige Anteile an der damaligen Verlagsgesellschaft Madsack, die vor allem die Hannoversche Allgemeine Zeitung herausgab und sich Anfang der Siebzigerjahre gerade in Richtung Göttingen ausdehnte.

Der Jurist Karl Baedeker wird Unternehmer

Irgendetwas muss Karl Baedeker an diesem kleinen Erbe so sehr gereizt haben, dass er seinem beruflichen Leben eine neue Wendung gab – der Jurist wurde zum Unternehmer. Er ließ das mit dem Landesdienst sein, trat in die Kanzlei des Rechtsberaters der damaligen Madsack-Spitze ein. Zugleich suchte und fand er Kapitalgeber, die es ihm möglich machten, den Anteil der Familie Baedeker am Unternehmen wieder zu vergrößern; seine Schulden wuchsen in eindrucksvolle Höhen. „Sicher, das war ein Risiko“, erinnerte er sich später, „aber ein kalkulierbares.“ Karl Baedekers Unternehmer-Credo in zwei Sätzen. Mehr war dazu für ihn nie zu sagen. Er war kein Mann für Heldengeschichten, am wenigsten, wenn es um ihn selbst ging. Es war halt, wie es war.

Beratungen in einer Zeit der Umgestaltung und Veränderung: Der damalige Justiziar Karl Baedeker (links) 1993 mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wilhelm Sandmann (rechts) und Verleger Ernst Naumann. Quelle: Udo Heuer

Als bald vertraglich gebundener Rechtsberater und Mitgesellschafter, um den sich viele der zahlreichen kleineren Anteilseigner der Mediengruppe scharten, wurde Karl Baedeker über die Jahre hinweg quasi zu einem Madsack-Mann mit eigenem Status. Und vielleicht war es folgerichtig, dass sein später Ausflug in die operative Geschäftsführung in den Jahren von 1995 bis 1999 zwar erfolgreich verlief, aber auch wie abgesprochen mit der Jahrtausendwende endete. Der Sechzigste war da schon lange gefeiert.

Präsident des Verbandes Nordwestdeutscher Zeitungsverlage, der er 1998 geworden war, blieb er sogar noch ohne Verlagsamt bis 2001 – nicht, weil er sich drängte, sondern weil die Nachfolgesuche sich hinzog.

Wechsel in die operative Geschäftsführung: Von 1995 bis Ende 1999 war Karl Baedeker (links) Stellvertreter von Madsack-Chef Friedhelm Haak. Quelle: HAZ-Archiv

Doch dort, wo andere Berufsleben mit einem Ehrenamt enden, ging es für Karl Baedeker im Anschluss erst richtig los. Ja, auch er hatte die Umgestaltung des Medienmarkts in den Achtzigern durch den Privatfunk erlebt und die technischen Umwälzungen in der Zeitungsproduktion während der Neunziger beratend begleitet und unterstützt. Doch erste Krisenzeichen in den frühen 2000er-Jahren ließen ahnen, dass Madsack jetzt angesichts der digitalen Revolution wieder neue Ideen brauchte, um weiter frei und unabhängig journalistisch arbeiten zu können. Vielleicht größere noch als je zuvor.

Aufsichtsräte und Geschäftsführungen steckten diesen neuen Kurs. Aus der regionalen Verlagsgesellschaft in Niedersachsen und Sachsen wurde binnen weniger Jahre durch kraftvolle Investitionen die heutige Madsack Mediengruppe mit Regionalmarken in sechs Bundesländern, die inzwischen zusammen das RedaktionsNetzwerk Deutschland als kräftiges Dach errichtet haben. Alte und neue Zusatzgeschäfte ergänzten das Bild. Und im Aufsichtsrat saß seit 2003 wie selbstverständlich Karl Baedeker, von 2013 bis 2018 war er dessen Vorsitzender. „Ohne seinen Rat und seinen Mut hätten wir diese Expansion nicht so reibungslos bewältigt“, betont Herbert Flecken, heutiger Aufsichtsratschef und von 2006 bis 2012 Vorsitzender der Madsack-Geschäftsführung.

Mit kraftvollen Investitionen auf neuem Kurs: 2013 gründete Madsack sein RedaktionsNetzwerk Deutschland, an der Spitze des Aufsichtsrats stand da Karl Baedeker, hier zwei Jahre später mit seiner Frau Brigitte. Quelle: Rainer Dröse

Karl Baedeker war unaufgeregt – aber risikobereit

Wenn es ein leises Geheimnis um Karl Baedeker gab, und der Verdacht liegt nahe bei einem mächtigen Menschen, der so leise, so höflich war und als Kommandeur so gänzlich ungeeignet schien, dann lag es wohl hier: in der Mischung aus entwaffnender Unaufgeregtheit, dem sicheren Gefühl für das Richtige – und gleichzeitiger Risikobereitschaft. Die mehr ist als nur schneller Optimismus. Es gibt wohl nicht so viele Menschen, die jenseits ihres 80. Geburtstags viel Geld in den digitalen Wandel investieren würden. Für Karl Baedeker war das überhaupt keine Frage. Auch wenn er selbst den Akten aus dem Diplomatenkoffer früherer Jahre, Krawatten im Hochsommer und dem großen Auto (stets mit dem Kennzeichen „H–AZ“) die Treue hielt. Irgendetwas musste ja nun auch so bleiben, wie es war.

125 Jahre Madsack – ein Grund zum Feiern: Zum großen Festakt im Juni 2018 begrüßt Karl Baedeker (links) als Aufsichtsratsvorsitzender zusammen mit Herbert Flecken (ebenfalls Aufsichtsrat, rechts) und dem Vorsitzenden der Madsack-Geschäftsführung, Thomas Düffert (Zweiter von rechts), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (Dritter von rechts), Regionspräsident Hauke Jagau (Zweiter von links) und den damaligen Oberbürgermeister von Hannover, Stefan Schostok Quelle: Alexander Körner

Am vergangenen Sonntag nun ist Karl Baedeker in Hannover gestorben, wenige Tage vor seinem 82. Geburtstag. Seinen letzten Sommer hat er zumindest zu Teilen noch einmal im französischen Périgord verbringen können, wo seine Frau Brigitte, die Tochter sowie die beiden Söhne und er immer auch noch ein anderes Leben hatten. Im Garten mit den eigenen Pfirsichen, dem Trüffelhund in der Nähe, den er zuweilen auslieh und der angeblich auch immer etwas fand. Und einem Weinkeller legendären Rufs, den Karl Baedeker zu seinem Hobby gemacht hatte. Mit System, natürlich, wie alles. Aber mit Herz eben auch.

Von Hendrik Brandt