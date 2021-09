Hannover

Sie behandeln die großen Fragen der Zukunft: Wie plane ich eine Photovoltaik-Anlage? Wie können wir den Arbeitsalltag nachhaltiger gestalten? Wie senke ich den Strombedarf, wie optimiere ich den Recyclingkreislauf? Rund 70 Studierende stellen genau diese Fragen ab dem Wintersemester 2021/22 im neuen Studiengang „Nachhaltige Ingenieurwissenschaft“ an der Universität Hannover. Nach Angaben von Studiengangskoordinatorin Lisa Lotte Schneider ist das bundesweit einzigartig. Zwar gibt es an Hochschulen für Angewandte Wissenschaft vergleichbare Studiengänge, doch laut Schneider ist die Kombination aus Wissenschaft und Nachhaltigkeit in Hannover „ein besonderes Alleinstellungsmerkmal“. Es gehe nicht nur um den Umweltschutz – sondern um ökologisch, soziale und ökonomische Aufgaben.

„Ich habe so einen Studiengang gesucht“

Ole Bodenstein (22) und Jan Feldkamp (22) studieren beide im sechsten Semester Maschinenbau und haben ihre Ideen für den neuen Studiengang eingebracht. Bodenstein habe damals genau so einem Studiengang gesucht. Erfolglos. Nun beteiligt er sich eben auf anderer Ebene.

Erste Aufgabe für die Studierenden: „Sie sollen analysieren, aus welchen Materialien medizinische Ausstattung besteht, die täglich tonnenweise im Müll landet“, erklärt Schneider. Ziel sei es, Recyclingkreisläufe zu entwickeln. Rohstoffe sparen, nachhaltiger arbeiten.

Folienreste werden zu Kunststoffgranulat

Daneben wird es auch theoretisch in den Bereichen Ethik und Umweltrecht. Die Vorgaben würden immer strenger, erklärt Schneider. Um in diesem großen Thema Nachhaltigkeit möglichst breit aufgestellt zu sein, arbeiten acht Fakultäten zusammen.

An der Recyclinganlage: Christian Oetjen präsentiert das fertige Kunststoffgranulat. Quelle: Christian Behrens

Konkrete Umsetzungen finden dann unter anderem am Institut für Kunststoff und Kreislauftechnik statt. Hier testet die Uni Hannover derzeit an einer Recyclinganlage, wie bestehenden Kunststoffe zurück in den industriellen Kreislauf gelangen können. Dafür werden etwa Folienreste eingeschmolzen und in einem aufwendigen Verfahren zu Kunststoffgranulat verarbeitet. „Der neue Kunststoff wird in eine Spritzgussmaschine gegeben, um dort Prüfteile für das Labor zu produzieren“, erklärt Christian Oetjen, technischen Angestellter. Im Labor wird schließlich getestet, welchen Kräften der neue Kunststoff standhält.

Nachhaltigkeit auch im privaten Umfeld

„Hoffentlich können wir dieses Recyclingverfahren dann bald in der Industrie anwenden“, sagt Bodenstein. Das sei jedoch ein langer Prozess. „Es wäre sinnvoll die Kunststoffe auf bestimmte Materialien zu begrenzen. Denn je mehr verschiedene Materialien in dem Kunststoff enthalten sind, desto schwieriger ist es diesen zu recyceln.“

Aber woher kommt eigentlich dieses Interesse bei Bodenstein und Feldkamp? „Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Irgendwann sind unserer Ressourcen aufgebraucht“, sagt Feldkamp. Bodenstein, der sich für Fridays For Future engagiert, ergänzt: „Es geht um Gerechtigkeit der jungen Generation gegenüber, und wir wollen unseren eigenen Kindern natürlich Gleiches ermöglichen.“ .

Vielfältige Arbeitsfelder

Berufliche Perspektiven gibt es für diesen Bereich reichlich. In den meisten großen Firmen gibt es Nachhaltigkeitsabteilungen, die daran arbeiten, Arbeitsabläufe maximal energieeffizient zu gestalten. Auch in der Automobilität und der Raumfahrt sowie der Abfallwirtschaft finden sich Möglichkeiten.

Freut sich auf den Semesterbeginn: Studiengangskoordinatorin Lisa Lotte Schneider war maßgeblich für die Gestaltung des neuen Studiengangs verantwortlich. Quelle: Christian Behrens

Feldkamp und Bodenstein haben bereits Pläne für ihre Zukunft. Letzterer möchte ein Masterstudium anschließen. „Danach möchte ich in der Forschung im universitären Bereich weiterarbeiten“, sagt der 22-Jährige. Feldkamp absolviert ab Januar eine Ausbildung als Schiffsmechaniker: „Ich will auch handwerklich etwas lernen. Zudem ist gerade im Schiffsverkehr das Thema Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung.“

