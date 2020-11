Hannover

Das Auto war in Deutschland lange Zeit das Mittel der Wahl, wenn es darum ging, Einkäufe zu erledigen oder zur Arbeit zu fahren. Deutschland ist ein Autoland, das gilt wohl immer noch. Dennoch verändert sich gerade was, auch in Hannover. „Wir haben ja nur einen Planeten“, sagt eine 28-jährige Hannoveranerin, die kein Auto besitzt und auch künftig keins haben will.

Auto immer unbeliebter

Bei vielen jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren hat das Auto einen anderen Status als bei ihren Eltern und Großeltern. „Man beobachtet, dass jüngere Leute weniger versessen auf das Auto sind“, sagt die Leiterin des Instituts für Kartographie und Geoinformatik an der Universität Hannover, Monika Sester. Es sei zu beobachten, dass heutzutage viel seltener der Führerschein gemacht werde – gleichzeitig nutzten jüngere Menschen häufiger Apps auf ihrem Smartphone, um alternative Fortbewegungsmittel ausfindig zu machen und zu gebrauchen. Auch auf Mitfahrgelegenheiten würden sie eher zurückgreifen. „Ich fahre lieber Fahrrad – insbesondere für kurze Strecken brauche ich kein Auto“, meint eine 22-jährige Hannoveranerin.

Protest wird stärker

Während viele ihren stillen Protest gegen das Auto ausüben, indem sie sich schlichtweg keins zulegen, fordern Fridays-for-Future-Aktivisten aus Hannover ganz offen, den Autoverkehr zu reduzieren. In einer Solidaritätsbekundung mit den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes Ende September hieß es: „Wenn wir die Klimakatastrophe noch stoppen wollen, müssen wir den Autoverkehr deutlich reduzieren.“ Die jungen Klimaaktivisten und -aktivistinnen fordern unter anderem bessere Bus- und Bahnanbindungen und kürzere Wartezeiten.

Öko-Alternativen in Hannover

Die Liste alternativer Fortbewegungsmittel ist mittlerweile lang. Fahrrad, Busse und Bahnen nutzen wohl die meisten – Carsharing, E-Scooter und E-Bikes gehören zu den neueren Mobilitätsformen. In Hannover erhält das Carsharingunternehmen Stadtmobil Zulauf. Wurde das Angebot 2010 noch von rund 4000 Menschen genutzt, schätzt das Unternehmen die Nutzerzahl heute auf etwa 11.000.

Ein Auto teilen, statt es zu besitzen – das ist vor allem unter jungen Hannoveranern beliebt. Die Altersgruppe der 26- bis 39-Jährigen ist mit 36 Prozent die am stärksten vertretene Nutzergruppe. Allerdings sind sie dicht gefolgt von den 40- bis 55-Jährigen, die einen Anteil von 34 Prozent ausmachen. Seit etwas über einem Jahr prägen auch E-Scooter das Stadtbild von Hannover. Aktuell gibt es drei große Anbieter: die Berliner Firma Tier sowie die US-amerikanischen Rollervermieter Lime und Bird. Die Roller sind überall in der Stadt verteilt und werden dem Unternehmen Tier zufolge vor allem zu Stoßzeiten des Berufsverkehrs genutzt.

Fahrrad als Hoffnungsträger

Besonders große Hoffnung setzt Verkehrspsychologe Mark Vollrath von der TU Braunschweig auf das Fahrrad. „Gerade durch E-Bikes haben Fahrräder an Beliebtheit gewonnen“, sagt Vollrath. Denn: „E-Bike fahren macht Spaß – und Spaß ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Mobilitätsmittels.“ Die Anstrengung beim Fahrradfahren sei für viele ein Hindernis gewesen, fügt Vollrath hinzu. Um den Radverkehr zu fördern, fangen Kommunen an, das Radwegenetz auszubauen. In Hannover ist ein Netz an Radschnellwegen geplant – der Bau geht bisher jedoch nur schleppend voran.

Verzicht manchmal unmöglich

Der Verzicht aufs Auto ist nicht immer einfach, und auch nicht immer gewollt. Eine 42-jährige Frau aus Hannovers Umland betont, dass sie gerne Fahrrad fährt – sie brauche aber das Auto, um ihre drei Kinder hin- und herzufahren. Auf das Fahrzeug verzichten will sie nicht, auch wenn sie sich über die Umwelt Gedanken macht. Auch für Berufstätige ist das Fahrzeug manchmal unverzichtbar – wie etwa für einen 38-jährigen Außendienstler. Er wohnt zudem auf dem Land und sagt: „Ich habe nicht viel Spielraum und würde nicht ganz auf das Auto verzichten.“

Auch viele Senioren halten ihr Auto für unverzichtbar. „Ich behalte das Auto, solange ich fahren kann“, sagt ein 86-Jähriger. Er ist froh, seine Einkäufe noch mit dem fahrenden Untersatz erledigen zu können. Auch Ingrid Reumann (76) erinnert sich gerne an die Zeit zurück, in der sie noch einen „schönen VW“ hatte, fährt aber aus Altersgründen mittlerweile Bus und Stadtbahn. Angelika Burgey (69) dagegen sagt: „Hier in Hannover kann ich alles ohne Auto erreichen. Wenn ich meine Tochter besuche, fahre ich mit der Bahn.“ In den Siebziger- und Achtzigerjahren habe sie sich keine Gedanken um die Umwelt gemacht – mittlerweile habe sich das geändert.

