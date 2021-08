Nachbarschaftsstreit in Hannover: Gekündigte Mieterin darf in Wohnung bleiben

Hannover

Harmonisch läuft es in diesem Haus schon lange nicht mehr: Nach jahrelangen Streitigkeiten zwischen den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Alemannstraße in Hannover-Vahrenwald hat die Versorgungseinrichtung der Üstra als Vermieter eine Mieterin gekündigt. Diese weigerte sich jedoch zu gehen, weshalb der Fall vor dem Amtsgericht landete. Dieses entschied nun am Mittwoch für die Beklagte, die damit weiter in ihrer Wohnung bleiben darf.

„Der Kläger hat nicht bewiesen, dass die Beklagte den Hausfrieden durch fortlaufende Beleidigungen anderer Mieter nachhaltig gestört hat“, teilt Amtsgericht-Sprecher Carsten Knepper mit. Der Beklagten wurde etwa vorgeworfen, eine Nachbarin als „Nazi-Hure“ oder „Nutte“ beschimpft zu haben. Diese hatte in der Verhandlung auch gegen die gekündigte Bewohnerin ausgesagt. Das Gericht zweifelte am Ende jedoch wegen der deutlich erkennbaren Belastungstendenz am Wahrheitsgehalt der Angaben.

Keine stichhaltigen Beweise

Die gekündigte Mieterin wurde auch bezichtigt Drogen zu nehmen sowie eine andere Bewohnerin tätlich angegriffen zu haben. Auch dafür hätte die Versorgungseinrichtung der Üstra laut Gericht keine stichhaltigen Beweise vorbringen können.

Von Jens Strube