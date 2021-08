Hannover

Im Steintor-Viertel in Hannover ist am Sonnabendabend ein Streit eskaliert. Ein Mann (51) zückte in einem Appartementhaus an der Reitwallstraße eine Waffe und schlug damit auf einen Nachbarn (55) ein. Angeblich ging es bei der Auseinandersetzung um Müll.

Die Kontrahenten trafen gegen 20.30 Uhr im Treppenflur aufeinander. Es kam zum Streit. Anschließend soll der 51-Jährige die Waffe geholt haben. Damit schlug er dem 55-Jährigen gegen den Kopf und gegen den Ellenbogen. „Der Tatverdächtige bedrohte mit der Waffe auch die Ehefrau des Geschädigten“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Die 54-Jährige blieb unverletzt.

Reitwallstraße abgesperrt

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Lage völlig unübersichtlich. Zunächst war unklar, ob sich der bewaffnete Mann noch in dem Appartementhaus befindet. Deshalb sperrte die Polizei ab 20.50 Uhr die Reitwallstraße weiträumig ab. Die Aufklärung des Sachverhalts gestaltete sich aufgrund von Sprachschwierigkeiten schwierig – bei allen Beteiligten handelt es sich um Nichtdeutsche.

Wie sich später herausstellte, hatte der 51-Jährige das Gebäude offenbar schon vor dem Eintreffen der Polizei unbemerkt verlassen. Nach ihm wurde gefahndet. Gegen 23.10 Uhr ließ er sich widerstandslos auf der Georgstraße festnehmen.

Verdächtiger polizeibekannt

Dem 51-Jährigen, der wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist, steht nun Ärger ins Haus: Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Von Britta Mahrholz