Hannover

Veranstaltungschefin Stefanie Eichel kennt die Probleme aus zwei Perspektiven: Als Nachbarin von Ärzten weiß sie, dass die Teams in den Praxen am Ende sind. Als diejenige, die das Impfzentrum an der Messe administrativ in den Griff bekommen hat, kennt sie aber auch die Nöte der Impfwilligen. „Man konnte bei einigen die Angst in den Augen sehen“, erinnert sie sich.

Angst nehmen, Vertrauen schaffen ist das eine. Das andere, die Ärzte zu entlasten. „Logistik können wir“, sagt Eichel. Und die medizinische Kompetenz kommt von ihren Nachbarn, der Allgemeinmedizinerin Monika Kartscher und dem Lungenfacharzt Henning Geldmacher. Es entstand die Idee eines etwas anderen Impfzentrums, das beim Turn-Klubb zu Hannover (TKH) an der Hasenheide (Tiergartenstraße 23) in Kirchrode eröffnet wurde.

Dort hat man Erfahrung, zumindest mit einem Testzentrum, das der Sportverein dort bis Oktober betrieben hatte. Nun ist der Bedarf durch 2G plus wieder explosionsartig gestiegen. Kurzum eröffnet der TKH neben dem neuen Impfzentrum auch seine Teststation wieder.

Testen ohne, Impfen mit Termin

Testen geht ohne Voranmeldung, für eine Impfung braucht man einen Termin. „Aufgrund der begrenzten Impfstoffmenge“, erklärt Eichel. „Damit man nicht stundenlang in der Kälte warten muss.“ Für diese Woche hat das TKH-Impfzentrum 200 Dosen bekommen. Zunächst wurde nur Moderna geliefert, weshalb die Ärzte auch nur Menschen ab 30 Jahren impfen. „Sobald wir auch Biontech erhalten, sind wir flexibler“, so Henning Geldmacher. Für ihn bedeutet die Übernahme der Logistik durch Eichel eine deutliche Entlastung. „So ist alles besser planbar, besser strukturiert.“

Vor dem Klubhaus ist eine Anmeldung aufgebaut, in einer kleinen Holzhütte. In einem Saal des Gebäudes sind sechs Impfkabinen aufgebaut, plus zwei Kabinen für Testungen, an einigen der Türen hängen lustige Tierbilder. Die Atmosphäre ist freundlich. Schließlich versteht sich die Einrichtung als Nachbarschafts-Impf-und-Testzentrum. „Wir wollten ganz bewusst ein familiäres Umfeld schaffen“, betont Eichel. „Einen Ort, der etwas anders ist, als das Impfzentrum an der Messe. Die Leute sind müde, die Ansprache muss anders laufen als bisher.“

Ärzte werden gesucht

Für Allgemeinmedizinerin Monika Kartscher ist der Ort sogar eine „Impfoase“. Sie habe mit ihrem Team in ihrer Praxis „seit April geimpft, so viel wir konnten“, berichtete sie. Dabei seien sie an ihre Grenzen gekommen, auch wegen des organisatorischen Aufwands. „Hier müssen wir nur unsere Arbeit machen und können endlich mal vorankommen.“

Weitere Ärzte werden gesucht, die mitmachen wollen. „Auch Kinderärzte sind herzlich willkommen“, betont Stefanie Eichel. Deren Beteiligung wäre Voraussetzung dafür, auch Kinder ab 12 Jahren hier impfen zu können.

Das Nachbarschafts-Impf-und-Testzentrum ist dienstags bis freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, das Testzentrum auch sonnabends. Natürlich nicht nur für Nachbarn, willkommen ist jeder. Terminvergabe für das Impfen online unter www.impfen-hannover.de.

Von Andreas Krasselt