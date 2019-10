Hannover

Die Bluttat an der Gorch-Fock-Straße in der List ist gerade einmal zwei Wochen her. Doch nichts erinnert an der Bushaltestelle mehr an den tödlichen Schuss, der den 43-jährigen Mahmoud S. in den Oberschenkel traf. Der Vater lebte mit seiner Frau und seinen vier Kindern nur wenige hundert Meter entfernt im Hin...