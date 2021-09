Nach schwerem Unfall auf B188 bei Burgdorf: Frau in PKW eingeklemmt

Burgdorf

Auf der B188 bei Burgdorf hat es nach Angaben der Polizei um 6.40 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Auf Höhe der Hauptstraße ist ein PKW mit einem LKW kollidiert. „Eine 19-jährige Autofahrerin wollte in ihrem Mini Cooper Cabrio nach links abbiegen und wurde von einem Tanklastzug erfasst und rund 100 Meter mitgeschleift“, sagte Polizeisprecherin Jessika Niemetz der NP. Die Frau sei eingeklemmt gewesen, hätte durch die Rettungskräfte zunächst über das halb offene Cabriodach notfallmedizinisch versorgt werden müssen: „Sie war nur bedingt ansprechbar“, so die Polizeisprecherin. Die Rettungskräfte haben die Autofahrerin gegen 7.25 Uhr befreit und sie in ein Krankenhaus transportiert.

Ampelanlage an Kreuzung aus ungeklärten Gründen aus

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bis dato noch unklar. Die Ampelanlage an der Kreuzung sei ausgeschaltet gewesen. „Es könnte sein, dass der Ausfall der Ampel durch den Starkregen und das Gewitter verursacht wurde“, so die Polizeisprecherin. Wieso die Ampel an der Kreuzung nicht aktiv war, wird nun geklärt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Seit 7.55 Uhr ist die Ampel wieder in Betrieb, auch die Kreuzung wurde durch die Polizei wieder freigegeben. Die Strecke auf der B188 von der Hauptstraße bis etwa zur Abfahrt Oetzer Landstraße sei nach Polizeiangaben noch gesperrt. Die Polizei rät, das Gebiet zu umfahren.

Von Sophie Peschke