Zur „Chefsache“ hat die Üstra die Sicherheit von blinden Fahrgästen erklärt: Nachdem eine sehbehinderte Frau von einer Stadtbahn mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt wurde, fand am Freitag ein Spitzentreffen zwischen Üstra-Vorstand und dem Blinden- und Sehbehindertenverband statt.

Nach schwerem Unfall: Üstra will Stadtbahnen sicherer für Blinde machen

