Hannover

Der dritte Fahrstreifen Richtung Norden sei bei dem Unfall am Montag zwischen Hannover und Dortmund beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange die Reparatur dauere, sei noch nicht absehbar. In den mehr als zehn Stunden der Sperrung hatten sich kilometerlange Staus gebildet, die sich am Dienstagmorgen langsam auflösten.

Ersthelfer konnten Fahrer retten

Nahe der Auffahrt Bad Nenndorf war am Montag ein Mann mit seinem Sattelschlepper auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, der nach einem geplatzten Reifen in die Mittelleitplanke gefahren war. Anschließend war der hintere Lastwagen in Brand geraten, Ersthelfer hatten den Fahrer gerade noch daraus befreien können.

Lkw-Fahrer mittlerweile identifiziert

Wie die Polizei mitteilte, konnte der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann inzwischen identifiziert werden. Der Gesundheitszustand des 52-Jährigen habe sich inzwischen verbessert, er sei nicht mehr in Lebensgefahr.

