Nach kinoreifer Verfolgungsjagd: Polizei findet Verdächtigen in Brunnen

Der Mann aus Hannover war mit seinem VW am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr einer Streife an der Klopstockstraße (List) aufgefallen. Vor einer roten Ampel vor der Podbi hielt der Mann zunächst an – gab dann plötzlich aber Gas.

Er überholte das vor ihm stehende Auto, bog rechts auf den Gehweg der Podbi ab. Eine 20-jährige Frau konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite vor dem Auto in Sicherheit bringen. An der Günther-Wagner-Allee überfuhr der Flüchtende die nächste rote Ampel, parkte in einer Seitenstraße und setzt seine Flucht zu Fuß fort.

Versteck hinter Pappeln fliegt auf

Allerdings hatte er die Beamten im Nacken, die ihm auf den Fersen waren. Er versteckte sich hinter ein paar Pappeln am Tintengraben. Dann lief er weiter in einen Innenhof an der Günther-Wagner-Allee. Dort legte er sich in einen stillgelegten Springbrunnen und versteckte sich unter Waschbetonplatten.

Zeugen verraten Versteck

Doch Zeugen gaben den Fahndern den entscheidenden Tipp – so konnte der Mann festgenommen werden. Warum er flüchtete, war schnell klar: Das Kennzeichen seines VW Golf war gefälscht, er hatte keinen Führerschein und stand vermutlich auch noch unter Drogeneinfluss.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die Hinweise zur Flucht und der Verfolgung geben können: 0511-1092717.

Von NP