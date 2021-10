Hannover

Es ist viel los auf der Limmerstraße und am Küchengarten am Samstagnachmittag. Kinder fahren mit Inlinern umher und Jugendliche skaten, während Erwachsene ihre Einkäufe erledigen oder im Café sitzen.

Doch schon um 18 Uhr verändert sich die Situation in Linden. Immer mehr Polizeiwagen fahren auf der Limmerstraße Patrouille. Am Küchengarten sind zwei Beamte unterwegs. Aus gutem Grund: Bei einer zweiten Messerstecherei binnen eines Monats am Küchengarten in Hannover sind drei Personen verletzt worden. Erst Mitte September erlitten vier Männer teils lebensbedrohliche Verletzungen.

Liegen im Bett, wenn Linden zur Partyzone wird: Monika Pussner (76) und Karl Klank (82) freuen sich, dass Linden tagsüber ganz anders ist als nachts. Quelle: Sophie Peschke

Monika Pussner (76) und Karl Klank (82) räumen die Bank auf der sie den Nachmittag über die Sonne genossen haben: „Alkohol ist hier ein ganz großes Problem“, weiß Pussner. Wenn der Vandalismus sowie Alkoholkonsum zunehme, wolle sie lieber sicher zuhause sein: „Wenn Angriffe passieren, liege ich längst im Bett“, erzählt die Seniorin. Und Angriffe gab es zuletzt häufig. Insbesondere Messerattacken sind in Hannover um 20 Prozent gestiegen, immer wieder wird vor allem in Linden das Messer gezückt.

„Wir gehen nur noch mit mehreren raus“

Niki Heuer (26) und Leon Liebig (25) haben sich auf der Limmerstraße einen Kaffee geholt und laufen damit an einem qualmenden Mülleimer vorbei. Sie schauen kurz hin und gehen weiter, ist irgendwie normal in Linden: „Es ist aktuell echt übel angespannt“, meint Heuer und Liebig stimmt zu: „Wir gehen eigentlich abends nur noch mit mehreren raus.“

Leon Liebig (25, links) und Niki Heuer (26) wohnen in Linden. Die beiden haben schon öfters Schlägereien oder Angriffe mitgekriegt - Heuer wurde sogar selbst mehrfach angegriffen. Quelle: Sophie Peschke

Die beiden seien in letzter Zeit mehrfach grundlos angemacht worden, waren sogar in Angriffe verwickelt: „Beim Rewe wurde mir eine Flasche über den Kopf gezogen, an der Faust wurde ich fast totgeschlagen“, erzählt Heuer. Er sei schonmal mit mit einem sechsfachen Schädelbruch im Krankenhaus gelandet. Der Grund für die Angriffe: „Wenn du hier jemanden falsch anguckst, rasten viele gleich komplett aus“, meinen die beiden. Erst vor drei Monaten sei einer seiner Kumpel mit einem Messer angegriffen worden. Die Situation sei viel zu schnell eskaliert.

„Situation ist echt traurig“

„Die Situation momentan ist echt traurig“, findet Heuer. Vor einer Weile sei er noch regelmäßig am Küchengarten skaten gewesen, doch da gehe er jetzt nicht mehr hin: „Viel zu stressig, wenn da abends 500 Leute abhängen und mit Flaschen durch die Gegend schmeißen.“

Heuer und Liebig sind sich einig: „Es müssen endlich wieder andere Räume zum Feiern geschaffen werden.“ Erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie habe sich die Situation in Linden zugespitzt. Die Ihme, die Limmerstraße, der Küchengarten, aber auch Nebenstraßen – all das seien jetzt Party-Hotspots, die größere Gruppen anziehen würden: „Und diejenigen, die so schnell aufbrausend sind, kommen meist gar nicht aus Linden“, glaubt Heuer.

Huseyin Yilmaz sind viele Feiernde in Linden nach 22 Uhr viel zu betrunken: „Darüber will ich mir keine Kopfzerbrechen machen, also schließe ich schon um 22 Uhr“, sagt der Kioskbetreiber. Quelle: Ilona Hottmann

Das meint auch Kioskbesitzer Huseyin Yilmaz (46), der von seinem Kioskfenster in der Kochstraße aus das Treiben auf der Limmerstraße beobachtet: „Seit viele andere Clubs in der Stadt zugemacht haben oder Menschen nur mit 2G hereinlassen, herrscht hier ganz schön Chaos“, sagt er. Er verstehe, dass die jungen Menschen Spaß haben wollen, für Angriffe oder das Stören von Anwohnern hingegen habe er kein Verständnis.

Wenn Feierwütige vor seinem Kiosk sitzen und die Straße blockieren, habe er sogar schon einen Wasserschlauch herausholen müssen: „Manche sind so betrunken, die kennen ihre eigenen Grenzen nicht mehr.“ Seinen Kiosk schließt Yilmaz um 22 Uhr: „So kann ich Zeit mit meiner Familie verbringen, anstatt mich nicht mit zu betrunkenen Menschen herumzuschlagen“, sagt er.

Treffen beim Spielen auf Lindener Spielplätzen oft auf Besoffene und halten sich dann fern: Moritz (6) und Justus (9) wachsen in Linden auf. Quelle: Ilona Hottmann

Auch Moritz (6) und sein Bruder Justus (9) treffen in Linden hin und wieder auf alkoholisierte Menschen: „Wenn wir auf dem Spielplatz merken, dass jemand betrunken ist, gehen wir weg“, erzählt Justus. „Leider sitzen die immer da, wo die besten Spielgeräte sind“, fügt der sechsjährige Moritz hinzu. Sorgen macht sich Mutter Ann-Kathrin jedoch nicht: „Das Leben ist halt nicht nur Bullerbü“, sagt sie und spielt auf die Kinderbuchreihe von Astrid Lindgren an, in der das idyllische Leben auf dem Land im Fokus steht. Ihre Jungs hätten zum Spielen ein Zeitfenster bis 20 Uhr: „Und danach ist halt Zeit für die Großen“, weiß sie.

„Wenn man keine Feinde hat, sind die Betrunkenen auch nicht gefährlich“, meint Oussama Rizk vom orientalischen Imbiss „El Hadi“. Quelle: Ilona Hottmann

Und dann wird es in Linden oftmals richtig voll: „Auf der Limmerstraße halten sich nachts oft mehr als 1000 Menschen auf“, berichtet Oussama Rizk vom orientalischen Imbiss „El Hadi“. Er habe immer wieder mit betrunkenen Kunden zu tun: „Wenn man keine Feinde hat, sind die aber nicht gefährlich“, sagt er.

Von Sophie Peschke