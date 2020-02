Leine tritt über die Ufer – Behörde ruft höchste Meldestufe aus

Hannover

Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage sind in Niedersachsen einige Flüsse über die Ufer getreten – auch die Leine im Bereich Herrenhausen und bei Bordenau (Stadt Neustadt) an der K 335. „An den Unterläufen insbesondere von Aller und Leine rechnen wir noch mit steigenden Wasserständen“, sagt der Sprecher des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN), Achim Stolz, am Dienstag. „Die Hochwasserwelle muss erst mal durch die Flüsse durch.“ An den meisten Oberläufen registrierte die Behörde dagegen stagnierende oder fallende Pegelstände.

Hannover: Eine Frau und Kind gehen über einen leicht überfluteten Weg an der Ihme. Quelle: dpa

Die höchste Meldestufe für das Binnenland wurde am Dienstag für die Leine beim Pegel Herrenhausen gemeldet – ausgelöst wurde sie schon am Montagabend gegen 20.30 Uhr. Im Bereich Herrenhausen hatte die Leine am Dienstagvormittag dann einen Wasserstand von 483 Zentimetern. Zum Vergleich: Im Zeitraum von 2006 bis 2015 lag der niedrigste Wasserstand bei 60 Zentimetern, der mittlere bei 170 Zentimetern und der höchste bei 569 Zentimetern.

Behörde: „Derzeitige Lage ist nicht dramatisch“

Nach Auskunft des Behördensprechers ist Hochwasser in dieser Jahreszeit nicht unüblich. Und: „Die derzeitige Lage ist nicht dramatisch“, so Stolz. Da in den kommenden Tagen keine gravierenden Niederschläge zu erwarten seien, werde sich die Lage aller Voraussicht nach bald einpendeln. Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes DWD bleibt die Wetterlage in den nächsten Tagen insgesamt unbeständig. Eine spürbare Veränderung der Wetterlage wird erst für die kommende Woche prognostiziert: Es könnte dann wärmer werden.

Von Andreas Voigt