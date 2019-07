Hannover

Eigentlich ist das Schützenfest seit zweieinhalb Wochen vorbei, doch noch sieht es nicht so aus, wie vor dem großen Fest: Die riesige Wildwasserbahn steht nach wie vor auf dem Schützenplatz. Während der Street Mag Show am vergangenen Wochenende musste die Anlage mit Bauzäunen von der eigentlichen Veranstaltung abgetrennt werden.

Verschiedene Ursachen werden genannt

Die Gründe für die lange Standzeit sind unklar. Uta Körner, die das Fest seit 36 Jahren mitorganisiert und nun in den wohlverdienten Ruhestand geht, vermutet, dass dem Schausteller Helfer für den Abbau fehlen. Schützenpräsident Paul-Eric Stolle nennt die Reiseroute als mögliche Ursache. „Manchmal ist es so, dass die Schausteller länger stehen bleiben, weil sie noch nicht auf den Platz der nachfolgenden Veranstaltung kommen“, so Stolle. Das Volksfest „ Hamburger Dom“ wäre da am naheliegendsten, doch das feiert schon am Freitag (26. Juli) seine offizielle Eröffnung. Da sollte sich die Wildwasserbahn doch so langsam auf Weg in Richtung Norden machen ...

Von Cecelia Spohn