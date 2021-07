Nach Zoff und schweren Vorwürfen nach dem Ampel-Aus in Hannovers Rat standen die Zeichen am Freitag auf Annäherung. Für wichtige Entscheidungen wie den schnellen Einbau von Luftfiltern in den Schulen signalisierte die Politik OB Onay Zustimmung. „Sinnlos“ fanden die Linken das Gespräch, weil keine kritischen Themen angesprochen worden seien.