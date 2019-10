SPD-Parteichef zieht Konsequenzen und kandidiert nicht wieder

HANNOVER

Hannovers SPD-Parteichef Alpekin Kirci hat aus dem Scheitern des SPD-Kandidaten Marc Hansmann bei der OB-Wahl noch am Sonntagabend Konsequenzen gezogen. Auf der Wahlparty der SPD in der Nordkurve kündigte er an, im Januar 2020 bei der turnusmäßigen Wahl des Parteichefs nicht wieder kandidieren zu wollen.

„Ich trage die politische Verantwortung für das Ergebnis. Mein Schritt ist deshalb nur konsequent.“ Kirci ist seit 2011 Parteichef der SPD in Hannover. In der sogenannten „Rathaus-Affäre“um unrechtmäßige Sonderzahlungen hatte er dem damaligen OB Stefan Schostok lange den Rücken gestärkt.

Einen Nachfolger gebe es aktuell noch nicht, den werde man jetzt suchen. Die Parteigremien wollen am Montag die Wahl aufarbeiten und auch darüber nachdenken, ob und für wen die SPD eine Wahlempfehlung in der Stichwahl aussprechen werden. „Wir gehen da ergebnisoffen in die Debatte“, sagte der Noch-Parteichef am Abend gegenüber dieser Zeitung.

Von Andreas Voigt