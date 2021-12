Hannover

Wie die Polizei Hannover mitteilt, ist ein 48-jähriger Mann seinen Unfallverletzungen im Krankenhaus erlegen. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer hatte den Rollstuhlfahrer am Freitagmorgen, 26. November, beim Einbiegen in die Rundestraße mit seinem Sattelschlepper erfasst und einige Meter mitgeschliffen. Am Sonntag verstarb der Mann im Krankenhaus.

Lesen Sie auch Unfall in der Rundestraße: Lkw schleift 48-jährigen Rollstuhlfahrer mit

Der 48 Jährige soll gegen 6 Uhr rückwärts auf dem Gehweg an der Rundestraße in Richtung Fernroder Straße unterwegs gewesen sein, als er in Höhe einer Parkhauszufahrt und einer Anlieferungszone mit dem Lkw kollidierte. Die Polizei hatte zunächst Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen – nun wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, teilt die Behörde mit.

Von Manuel Behrens