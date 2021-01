Hannover

Durstexpress ist passé – zumindest dem Namen nach: Nach der Übernahme des Getränkelieferanten Flaschenpost durch den Familienkonzern Oetker, zu dem der Konkurrent Durstexpress gehört, haben sich die Beteiligten auf eine konkrete Strategie geeinigt: Man will künftig gemeinsam unter dem Namen Flaschenpost firmieren.

„Darüber hinaus wird auch die Gesamtlogistik zukünftig auf den Prozessen der Flaschenpost basieren“, sagt Sprecherin Sabine Angelkorte. Es sollen aber die „Stärken und Erfahrungen des Durstexpress gezielt in Auftritt und Systeme des neuen gemeinsamen Unternehmens“ einfließen.

Erste Übernahme in der Gründungsphase scheiterte

Das Startup Flaschenpost, 2016 in Münster gegründet, fasste im Oktober 2018 auch in Hannover Fuß und vergrößerte schnell seinen Markt. Die Idee, online bestellte Getränke innerhalb von 120 Minuten zu liefern, zog auch Nachahmer an – darunter den später gegründeten Durstexpress, der 2019 mit viel Werbung in den hannoverschen Markt drängte. Bereits 2016 hatte Oetker Verhandlungen über eine Übernahme angestoßen, die allerdings scheiterten. Oetker-Manager erhielten Einblick in die Finanzplanung und die Flaschenpost-IT. Kurze Zeit später startete Oetker seinen eigenen Lieferdienst namens Durstexpress.

Die Übernahme soll laut Medienberichten rund eine Milliarde gekostet haben. Nicht nur die Summe dürfte für das ehemalige Startup ein Erfolg sein, sondern auch, dass sich der eigene Name durchgesetzt hat. Nun will man laut Sprecherin Sabine Angelkorte gemeinsam die Technologieführerschaft in der „Last-Mile-Logistik“ weiter auszubauen.

Um einen reibungslosen Übergang der Durstexpress-Kunden auf die Marke und Prozesse der Flaschenpost zu ermöglichen, wird der bestehende Durstexpress-Shop sukzessive an allen Standorten auf die Flaschenpost überführt. Die Kunden der Flaschenpost können den Service auch weiterhin unverändert nutzen. „Das gemeinsame Sortiment wird sich künftig aus den beliebtesten Artikeln beider Unternehmen zusammensetzen“, so Sprecherin Angelkorte weiter.

In Städten mit Doppel- oder Mehrfachpräsenzen von Durstexpress und Flaschenpost werden teilweise Lagerstandorte zugunsten der vorteilhafteren Infrastruktur zusammengelegt, wobei den Mitarbeitern nach Möglichkeit Beschäftigungsangebote in einem Nachbarlager unterbreitet werden. Ausschließen kann man Kündigungen offenbar nicht, will sich aber um Mehrarbeit bemühen, so Angelkorte: „Ziel des neuen Unternehmens ist es, in einem anspruchsvollen Marktumfeld auch in Zukunft erfolgreich gemeinsam weiter zu expandieren und so auch künftig neue Arbeitsplätze zu schaffen.“

Von Simon Polreich