Marianne Schröter (51, Name geändert) hat im April vergangenen Jahres ihren Vater verloren. Mitten in der Corona-Pandemie ist der 84-Jährige an Prostatakrebs verstorben. Für seine Tochter war nicht nur der Verlust ihres Vaters dramatisch. Für sie gab es eine zusätzliche Herausforderung: Als Harz-IV-Empfängerin hatte sie keine finanziellen Mittel, um ihren Vater zu beerdigen.

„Mein Vater und ich waren ein Herz und eine Seele“, erzählt die 51-Jährige heute. Trotz tiefster Trauer habe sie sich gleich um die Beerdigung kümmern wollen. „Als mein Vater starb, habe ich sämtliche Bestattungsunternehmen angerufen und die meisten wollten ihn gar nicht erst annehmen“, sagt Schröter und wirkt bedrückt. Der Grund: Für Bestatter ist es ein wirtschaftliches Risiko, sogenannte Sozialbestattungen anzunehmen.

Bestatter: „Wir bleiben auf Kosten sitzen“

„Die Kosten beispielsweise für die Arbeitszeit, den Sarg und die Feuerbestattung müssen schließlich gedeckt werden“, weiß Bestatter Sven Friedrich Cordes (37). Die Herausforderung, vor die Marianne Schröter gestellt wurde, sei kein Einzelfall: „Alleine im vergangenen Jahr sind wir auf 15.000 Euro Bestattungskosten sitzen geblieben“, so Cordes, dessen Bestattungsunternehmen es bereits sei 1934 gibt. Für ihn als Auftragnehmer gebe es bei Sozialbestattungen keinerlei Sicherheit. Denn: „Kostenzusagen vorab, also auf Wunsch der Bestattungsinstitute, bevor diese überhaupt tätig werden, gibt die Region Hannover nicht“, bestätigte Regionssprecherin Christina Kreutz. Abweisen würde Cordes die Angehörigen trotzdem nicht: „Es zerreißt mir und meinen Mitarbeitenden jedes Mal das Herz, denn die Trauernden befinden sich in einer wirklich verzweifelten Situation.“

Für eine Bestattung kommen in der Regel die Erben auf. In Schröters Fall haben aber sämtliche Erben das Erbe ausgeschlagen und zählten somit auch nicht mehr als bestattungspflichtige Erben. Schröter füllte das Antragsformular zur Kostenübernahme durch das Sozialamt aus und verzweifelte dabei: „Es drehte sich alles im Kreis“, sagte sie. Die Kommunikation mit dem Sozialamt habe gedauert, es hätten einzelne Formulare gefehlt. Fünf Monate später war ihr Vater noch immer nicht beerdigt worden. Zwar war er eingeäschert, doch die Urne konnte noch immer nicht unter die Erde gebracht werden. Denn: Die Bestätigung der Kostenübernahme durch das Sozialamt fehlte weiterhin.

Region: „Nur selten, dass alle Nachweise vorliegen“

Die Region Hannover ist zuständig für die Anträge zu Bestattungskosten aus den 20 Umlandkommunen, die Stadt Hannover für die Anträge aus der Landeshauptstadt: „Die Mitwirkung des Antragstellers kann die Ermittlungen erheblich beschleunigen“, sagte Regionssprecherin Christina Kreutz. Es komme jedoch nur selten vor, dass alle erforderlichen Nachweise mit der Antragstellung direkt vorlägen. „Wen alles vorliegt, kann die Bewilligung schon nach wenigen Tagen vorliegen“, so Kreutz. Die Beisetzung könne zudem bereits vor der Bewilligung der Kostenübernahme erfolgen. Dabei müsse allerdings beachtet werden, dass die Kostenobergrenze eingehalten wird: „Damit es im Anschluss keine unschönen Überraschungen gibt.“ Jährlich gehen etwa 400 bis 450 Anträge auf die Übernahme von Bestattungskosten bei der Region ein. Bei der Stadt Hannover seien im Jahr 2020 552 Anträge eingegangen: „Nicht jeder Antrag wird bewilligt oder vollumfänglich bewilligt“, betonte Stadtsprecher Udo Möller.

„Verstoß gegen Pietät und Totenwürde“

Schröter schaltete nach fünf Monaten einen Anwalt ein. Durch eine einstweilige Verfügung, ein besonderes Eilverfahren, landete ihr Fall vor dem Sozialgericht. Schröter bekam Recht: „Es verstößt gegen die elementaren Gebote der Pietät und der Totenwürde, eine Leiche über einen längeren Zeitraum unbestattet zu lassen, weil zeitnah nicht geklärt werden kann, ob andere leistungsfähige und -willige Verpflichtete vorhanden sind“, hieß es im Gerichtsurteil.

Damit konnte Schröters Vater beerdigt werden – acht Monate nach dem Todestag. „Zusätzlich zur Trauer war das ewige Warten eine enorme Belastung“, berichtet Schröter. Im kleinen Kreis der Familie konnte die Urne im Dezember 2020 beigesetzt werden. Die Kosten von rund 4.000 Euro trug letztlich das Sozialamt.

Dass sich die Trauerfeier durch bürokratische Hürden derart verzögert, komme immer wieder vor: Etwa 15 Sozialamtsbestattungen übernehme alleine das Bestattungsunternehmen von Cordes jährlich. Dabei gehe das Unternehmen oft in Vorleistung und müsse anschließend hoffen, dass es das Geld vom Sozialamt zurückbekomme: „Das ähnelt einer Lotterie, weil nie klar ist, in welchem Fall das Geld auch tatsächlich vom Sozialamt übernommen wird“, so Cordes. „Ich hatte extreme Angst und habe monatelang darauf gewartet, endlich mit dem Tod meines Vaters abschließen zu können“, sagt Schröter.

Rechtsanwalt: „Dass es so lange dauert, ist die Regel“

Rechtsanwalt Alexander Kumlehn (44) berät regelmäßig Angehörige in Sachen Sozialamtsbestattung und erwirkt mit Einstweiligen Verfügungen oft die Kostenübernahme der Bestattung. Im NP-Gespräch erzählt der 44-Jährige wie er Angehörige als Rechtsanwalt bei Sozialamtsbestattungen unterstützt.

Was genau ist eine Einstweilige Verfügung?

Eine Einstweilige Verfügung ist ein Eilverfahren. Ein normales Klageverfahren dauert vor dem Zivilgericht ein halbes Jahr, bis man einen ersten Termin bekommt. Vor dem Sozialgericht muss mit einer Verfahrensdauer von zwei Jahren gerechnet werden, bis es einen Termin gibt. Das ist sehr lang, weshalb es die Möglichkeit gibt, eine Einstweiligen Verfügung oder einstweilige Anordnung, wie es im Sozialrecht heißt, zu stellen. Die kann das Ganze beschleunigen. Dafür muss es allerdings eine besondere Eilbedürftigkeit geben.

Wieso kann diese Eilbedürftigkeit gerade bei Sozialamtsbestattungen gegeben sein?

Im Niedersächsischem Bestattungsgesetz sind verschiedene Fristen gesetzt: Innerhalb von acht Tagen seit dem Eintritt des Todes müssen Leichen bestattet oder eingeäschert werden. Urnen sollen laut Gesetz innerhalb eines Monats beigesetzt werden. Daraus ergibt sich eine besondere Eilbedürftigkeit.

Im Fall von Frau Schröters Vater hat die Beisetzung deutlich länger gedauert. Wie kann das sein?

Das kann passieren, wenn das Sozialamt sehr viel Zeit benötigt und auch ein gerichtliches Eilverfahren braucht seine Zeit. Dass eine Sozialamtsbestattung so lange dauert, sollte nicht die Regel sein. Es ist aber leider die Regel bei Sozialamtsbestattungsfällen.

Woran liegt das?

Grundsätzlich ist es so, dass die Erben gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich um die Bestattung zu kümmern. Wenn kein Nachlass vorhanden ist oder der Nachlass überschuldet ist, dann schlagen die Erben das Erbe aus. Wenn alle in Betracht kommenden Erben ausgeschlagen haben, dann greift das Niedersächsische Bestattungsgesetz. Dort ist festgelegt, welche Angehörigen in welcher Reihenfolge dazu verpflichtet sind, die Bestattung zu übernehmen.

Was passiert, wenn derjenige Angehörige nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um die Bestattung zu bezahlen?

Dann kann der jeweilige Angehörige einen Antrag beim Sozialamt stellen. Dabei muss ein mehrseitiges Formular ausgefüllt werden und die Finanzen offengelegt werden. Alle Angehörigen, die laut Bestattungsgesetz in Betracht kommen, müssen Unterlagen vorlegen, die darstellen, dass die Kosten nicht von den Angehörigen selbst übernommen werden können. Erst wenn alles vorliegt, kann das Sozialamt prüfen und entscheiden. Und es liegt einfach in der Natur der Sache, dass das ganze Verfahren, so wie es in Hannover gehandhabt wird, seine Zeit dauert. Das ist sowohl für die Bestatter als auch für die Trauernden eine missliche Situation, wenn eine Leiche monatelang im Kühlhaus liegt oder aber schon eingeäschert ist und nicht bestattet werden kann.

Eine Einstweilige Verfügung kann das Prozedere beschleunigen. Aber wer übernimmt bei so einem Verfahren die Kosten?

Fälle im Sozialgericht sind prozesskostenfrei. Da fallen also keine Kosten an. Die Behörden vertreten sich selbst. Da fallen also auch keine Kosten an. Die Kosten, die anfallen, sind die eigenen Anwaltskosten. Die werden von der Gegenseite übernommen, wenn das Verfahren gewonnen wird. Ansonsten kann aber auch ein Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt werden. Das mache ich in Eilverfahren allerdings nie, denn bis das Gericht über die Prozesskosten entschieden hat, hat sich die Sache selbst meist schon entschieden.

Von Christoph Dannowski und Sophie Peschke