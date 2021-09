Nach Streit in Hannover: Schusswaffen bei Durchsuchung gefunden

Hannover

Am Sonntag und Montag war es laut Polizei im hannoverschen Stadtteil Bemerode zu Auseinandersetzungen gekommen. Am Mittwochmittag dann habe das zuständige Polizeikommissariat in Hannover-Döhren Kenntnis darüber erhalten, dass eine Person dabei eine Pistole bei sich getragen habe.

Über die Staatsanwaltschaft seien dann durch das Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für ein Wohnhaus in Bemerode, vor dem sich die Auseinandersetzungen abgespielt hatten, und ein Wohnhaus in Hannover-Davenstedt, in dem zwei der dabei Beteiligten gemeldet sind, erwirkt worden.

Schreckschusswaffe und Softair-Pistole gefunden

Am Nachmittag erfolgte der Zugriff auf beide Objekte. Das Wohnhaus in Bemerode wurde durch Spezialeinheiten des Landeskriminalamts Niedersachen und der Polizeidirektion Hannover durchsucht, das Wohnhaus in Davenstedt durch Interventionskommandos der Polizeiinspektion Besondere Dienste.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ergebnis der Durchsuchungen: In Bemerode wurden eine Schreckschusswaffe und eine Softair-Pistole gefunden, ein 48-Jähriger und sein 15-jähriger Sohn wurden in Gewahrsam genommen. In Davenstedt wurde eine weitere Schreckschusswaffe gefunden.

Beide in Gewahrsam genommenen durften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Nun werde wegen einer gefährlichen Körperverletzung, einer Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz gegen die beiden und einen weiteren 14-jährigen Sohn ermittelt.

Von rahü