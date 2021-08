Nach Street-Food-Festival: Deshalb vermutete Hannoveraner Datenleck bei der Luca-App

Hannover

Beim Street-Food-Festival herrschte auf dem Schützenplatz am Wochenende ausgelassene Stimmung. Doch jetzt meldete sich ein NP-Leser mit Verdacht auf ein Datenleck bei der Luca-App. Die NP hat recherchiert und herausgefunden, was an der Vermutung dran ist.

Rund 450 Personen schlenderten am Sonntagnachmittag an den 50 Ständen auf dem Street-Food-Festival entlang: „Es ist toll, dass ich hier so zwanglos unterwegs sein kann“, freute sich Besucher Younes Senft (28). Möglich war das auch dank der Luca-App, die die Kontaktnachverfolgung sicherstellte. Während des Festivals kam ein Gefühl der Normalität auf: Die Corona-Masken mussten lediglich im Eingangsbereich getragen werden.

Laut Luca-App fand das Festival in Hameln statt

Einen Tag später stellte ein NP-Leser ein vermeintliches Problem fest: „Der Betreiber hat scheinbar eine falsche Adresse für die Location hinterlegt, oder den Code vom letzten Standort ausgelegt“, schreibt der NP-Leser per Mail an die Redaktion. Denn: Laut Luca-App fand das Festival an diesem Wochenende in Hameln, nicht aber wie tatsächlich in Hannover statt. Der Bürgergarten in Hameln war der vorherige Standort des durch verschiedene Städte wandernde Street-Food-Festivals gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einige Zeit später bekommt der NP-Leser zudem eine Nachricht von Facebook: „Warst du in letzter Zeit hier: Bürgergarten Hameln?“. Er ist verwirrt. In Hameln sei er schließlich nicht gewesen. Er erklärt sich die Facebook-Nachricht mit der irrtümlichen Location des Street-Food-Festivals und seiner Registrierung mittels Luca-App: „Ich dachte, die Daten bleiben bei Luca, beziehungsweise im Falle eines Falles gehen die Daten an die Gesundheitsämter.“ Der NP-Leser ist empört: „Ausgerechnet die Datenkrake Facebook wird mit den Daten gefüttert?“, fragt er in seinem Leserbrief an die NP-Redaktion.

Luca-App: „Übertragung von Daten technisch ausgeschlossen“

Ein Anruf beim Geschäftsführer der Luca-App klärt den Sachverhalt auf: „Eine Übertragung der Daten von einzelnen Nutzern ist bei Luca wirklich technisch gänzlich ausgeschlossen“, erklärt Patrick Henning, „die Kontaktdaten sind bei Luca alle mit dem Schlüssel des Betreibers gesichert. Wenn beispielsweise der Betreiber seinen Schlüssel verliert, sind die Daten für immer weg. Auch wir haben da keinen Zugriff drauf,“ betont Henning.

Den hinterlegten Standort stelle der Betreiber zudem selbst ein. Die Veranstalter des Street-Food-Festivals dürften somit schlichtweg den alten Standort verwendet haben, statt einen neuen Standort-Code anzulegen. Geäußert hat sich die verantwortliche Crowd Event GmbH auf die NP-Anfrage bis dato nicht. Weiter schlimm ist es aber ohnehin nicht, dass die falsche Location beim Street-Food-Festival hinterlegt war: „Sollte es einen Corona-Fall geben, können die Gesundheitsämter auf die Metainformationen zugreifen und so beispielsweise den richtigen Account ausgeben lassen. Der Ort ist dann nicht entscheidend“, erklärte Hennig.

Offen bleibt jedoch die Frage, weshalb der NP-Leser die ominöse Nachricht von Facebook erhielt. Von der Luca-App soll der Standort des Street-Food-Festivalbesuchers schließlich nicht weitergegeben worden sein: „Wir gehen mit den Daten absolut sensibel um, denn wir haben selbst keinen Zugriff auf die Kontaktdaten der Nutzer“, versicherte Hennig. Der Geschäftsführer der Luca-App gab jedoch zu bedenken, dass es dafür sämtliche andere Apps gebe, die im Hintergrund Daten sammeln: „Ich wundere mich im Alltag auch oft und bin erschrocken, wenn mir zum Beispiel personalisierte Werbung angezeigt wird.“

Von Sophie Peschke