Nach Schüssen auf Hochzeitskorso: Razzia in Berenbostel

Garbsen

Er soll im Oktober bei einem Hochzeitskorso mit einer Schreckschusspistole aus seinem Wagen gefeuert haben – am Donnerstag durchsuchte die Polizei Wohnhaus und Auto des 25-Jährigen in Berenbostel ( Garbsen) auf richterliche Anweisung.

Der Grund für die Razzia hat sich am 19. Oktober an der Straße Am Soltekampe in Badenstedt abgespielt: Anwohner hatten damals den Notruf gewählt, weil etwa 30 Autos die Straße blockiert hatten und aus einem oder mehreren Autos geschossen wurde.

Die Beamten überraschten den Mann in den frühen Morgenstunden. Durchaus mit Erfolg: Den während des Korsos abgefeuerten Schreckschussrevolver konnten die Beamten zwar nicht finden, sie entdeckten jedoch eine entsprechende Patronenhülse und darüber hinaus ein verbotenes Messer. Beides wurde sichergestellt.

Aus diesem Grund wird gegen den 25-Jährigen nun wegen eines zusätzlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von Simon Polreich