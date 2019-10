Nach Sanierung: Bahn-Vorstand Pofalla gibt grünes Licht für die Königstraßen-Brücke

Hannover

Die Züge rollen schon länger wieder über die Königstraße. Am Freitag gab die Bahn die frischsanierte Brücke auch offiziell wieder für den Schienenverkehr frei. Bis auch darunter der Verkehr für Autos, Radfahrer und Fußgänger wieder anläuft, dauert es dagegen noch länger. Voraussichtlich bis zum 31. März bleibt die Königstraße wegen Restarbeiten gesperrt.

Großer Bahnhof an der Königstraße: Bahn-Vorstand Ronald Pofalla persönlich hob die Freigabe der Brücke als krönenden Abschluss des 3-Milliarden-Euro schweren Investitionsprogramms von Bund und Unternehmen hervor. Sie ist nicht nur die letzte von 875 Brücken, die in den vergangenen fünf Jahren bundesweit saniert wurden, sondern auch die mit Abstand meistbefahrene.

Mehr als 780 Fern-, Regional- und S-Bahnzüge rollen täglich über das 1879 errichtete Bauwerk. Rund 18 Millionen Euro wurden in die Hand genommen, damit es auch für die Belastungen der kommenden 100 Jahre gerüstet ist.

Arbeiten mit hohem technischen Aufwand

Unter dem „rollenden Rad“ habe man gearbeitet, verdeutlichte Pofalla die herausfordernden Arbeiten an einem der zentralen Verkehrsknotenpunkte Hannovers. Entsprechend aufwendig musste jeder Bauschritt geplant und umgesetzt werden. „Das war hier kompliziert und mit hohem technischen Aufwand verbunden“, sagte Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr. Den Baufirmen bescheinigte er „ausgezeichnete Arbeit“. Einschränkungen im Verkehr seien „auf ein Minimum reduziert“ worden.

Unter der Brücke ist noch einiges zu tun. Wegen Restarbeiten bleibt die Königstraße voraussichtlich noch bis 31. März gesperrt. Quelle: Rainer Dröse

Die Anforderungen an Planer und Baufirmen waren hoch: So sollte trotz Sanierung die historische Optik der rund 140 Jahre alten Brücke mit den Originalsteinen erhalten bleiben. „Jeder Stein wurde geborgen, katalogisiert und später an derselben Stelle wieder eingebaut“, erklärte Projektleiter Matthias Michaelis. Gegen Verzögerungen war allerdings auch dieses Bauprojekt nicht gefeit. Um die Stabilität der Bögen während der Arbeiten zu erhöhen, musste unterhalb der Brücke ein mächtiger Betonsockel errichtet werden, der nun wieder entfernt werden muss. Das koste Zeit. „Wir gehen davon aus, dass wir am 31. März fertig sind und der Verkehr am 1. April wieder freigegeben werden kann.“

Hauptbahnhof wird „komplett umgebaut“

Nach der Baustelle ist in Hannover allerdings vor der Baustelle: „Die Brücke war nur der Anfang, der Auftakt für größere Dinge“, kündigte Ferlemann an. Den Hauptbahnhof müsse man „total umbauen“, Bahnsteig für Bahnsteig durchsanieren und zusätzliche Gleise bauen. Ferlemann verspricht: „Wenn das fertig ist, ist das ein Traum.“ Bis dahin werden die Arbeiten Pendlern aber eher Albträume bereiten. Insbesondere für die S-Bahnen sind für 2020 wochenlange Sperrpausen, Umleitungen, Verspätungen angekündigt.

Von André Pichiri