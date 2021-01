Hannover

Einen Tag nach dem infektionsstarken Wochenende in der Region Hannover sind die Zahlen des Gesundheitsamtes wieder deutlich gesunken. Beruhigt zeigt sich die Behörde jedoch nicht. Man werde die Situation weiter genau beobachten.

Von vergangenem Freitag auf Montag war es zu der höchsten Zunahme an Infektionen an einem Wochenende seit Pandemiebeginn gekommen. 900 Menschen hatten sich neu mit dem Coronavirus angesteckt. Im Gesundheitsamt löste das deutliche Unruhe aus – zumal die Zahlen in fast allen Kommunen der Region anstiegen, bei älteren wie jüngeren Menschen. Eine abschließende Erklärung für dieses Phänomen hatte man nicht.

Inzwischen haben sich die Zahlen wieder etwas normalisiert. Am Dienstag meldete das Amt einen Anstieg um rund 102 Neuinfektionen. Dabei nimmt man für diese vergleichende Zählung die Gesamtzahl der infizierten und zwischenzeitlich genesenen Menschen aus der Region seit Pandemiebeginn vom Dienstag (23.910) und vergleicht sie mit der Gesamtzahl am Montag (23.808).

Grund zur Entwarnung sieht das Gesundheitsamt deshalb aber nicht. „Es wäre falsch zu denken, dass sich die Lage verglichen mit dem Vortag deutlich entspannt hätte“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. „Denn einzelne Tage haben nur eine ausgesprochen geringe Aussagekraft. Es kann immer mal vorkommen, dass Labore weniger melden und am nächsten Tag dafür umso mehr. Dann tauchen diese Infektionen entsprechend einen Tag später in der Statistik auf.“ Ob sich die Lage entspannt, könne frühestens in einer Woche sicher gesagt werden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz bildet dagegen das Geschehen der Neuinfektionen der vergangenen Woche ab. „Sie zeigt das aktuelle Infektionsgeschehen deutlich valider“, erklärt Borschel. Diese Inzidenz ist am Dienstag (157,7) im Vergleich zum Vortag (152,8) leicht gestiegen.

Altenheime sind Hotspot, aber auch der Arbeitsplatz

Doch warum kam es ausgerechnet am vergangenen Wochenende zu einem Rekordanstieg in der Region? Das wird weiter analysiert – konkrete neue Erkenntnisse dazu gibt es jedoch nicht: „Nach wie vor bilden Alten- und Pflegeheime den Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in der Region Hannover“, so der Sprecher. Rund 670 der derzeit 3452 Fälle in der Region gehen auf Infektionen in Alten- und Pflegeheime zurück. „Der Rest stellt sich recht diffus dar, auch jüngere Menschen infizieren sich und verbreiten das Virus dann im Familienkreis – oder an Arbeitsstätten.“

Von Simon Polreich