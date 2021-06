Hannover

Schwarz-rot-goldene Hüte, Schals und Flaggen hatten die Fußballfans am Mittwochabend mit zum Europameisterschaftsspiel gegen Ungarn in den Biergarten Bischofshol gebracht. „Ich hätte gedacht, dass mehr Regenbogenfarben zu sehen sein würden“, sagte Alicia Räck (23) und wirkte enttäuscht. Sie hatte sich mit ihren Freundinnen vor Anpfiff Herzen in Regenbogenfarben auf die Wangen gemalt. „Ich war sprachlos, als ich von der Entscheidung der Uefa erfahren habe“, sagte Räck. Es sei wichtig, dass sich alle solidarisieren und mit Regenbogensymbolen ein Zeichen gegen die Entscheidung der Uefa setzten.

Zwar war es bis auf schwarz, rot und gold nicht sonderlich bunt im Biergarten Bischofshol, die Debatte war aber durchaus Thema „Durch die ganzen Diskussionen hat das Thema Gleichstellung viel Aufmerksamkeit bekommen“, sagte Fußballfan Michelle Theiss (25). Das sei ein positiver Nebeneffekt.

Findet ein Signal gegen das ungarische Zensurgesetz wichtig: Fußballfan Britt Determann (18) diskutierte mit ihren Freundinnen und Freunden bei der Partie gegen Ungarn im Biergarten Bischofshol. Quelle: Sophie Peschke

Auch am Tisch von Leon Grunder (18) und Britt Determann (18) ging es um das Thema Regenbogen: „Das Anstrahlen des Stadions in München mit den Regenbogenfarben wäre kein Zeichen gegen das Land Ungarn gewesen, sondern doch vielmehr ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Ungarn“, sagte die Abiturientin. Und Freund Leon Grunder stimmte zu: „Wenn die Arena nicht von außen bestrahlt werden darf, dann ist es wichtig, dass innen Farbe bekannt wird und drum herum“, so der 18-Jährige. Deshalb freue er sich auch über die Zeichen, die in Hannover durch das Leuchten des Stadions in Hannover und der Oper gesetzt wurden.

Zur Galerie Die NP hat sich im Biergarten Bischofshol und in der Nordkurve umgehört. Eine Bilderstrecke zeigt wie die Stimmung in den Biergärten zur Partie gegen Ungarn war.

Auch in der Nordkurve überwogen die Deutschlandfarben. Links neben der Leinwand wurde eine Regenbogenflagge aufgehangen: „Wir setzen außerdem ein Zeichen, indem über die LED-Leinwand die Regenbogenfarben laufen“, sagte Inhaber Robert Kirchner. Das kam bei Fans wie Isabell Bursie (36) gut an: „Wir sind schließlich alle gleich und sollten auch gleich behandelt werden“, sagte die 36-Jährige. Sie selbst arbeite als Standesbeamtin und traue Menschen unabhängig vom Geschlecht: „Bei mir wird jeder gleich behandelt“, sagte sie.

Von Sophie Peschke