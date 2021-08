Nach Pleite in Hannovers Rat: Wagt Onay noch einen Anlauf mit Ritschel?

Hannover

Die Nichtwahl Anja Ritschels zur Wirtschafts- und Umweltdezernentin war nicht nur für die Kandidatin ein schwerer Rückschlag. Sie war auch für Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eine Pleite, die am Ende sogar zur Auflösung des Ampel-Bündnisses führte. Trotz dieser Verwerfungen: Aus dem Rennen ist Ritschel damit keineswegs. Es ist sogar recht wahrscheinlich, dass Onay sie erneut dem Rat zur Wahl vorschlagen wird. Sofern sie noch will.

Rechtlich abgesichert hat sich die Stadt bereits. Sie hat sich bei der Kommunalaufsicht erkundigt, ob Ritschel trotz der Ablehnung des Rates im ersten Versuch noch einmal antreten könnte. Darf sie, lautete die Antwort, wie Stadtsprecher Felix Weiper der NP berichtet. „Eine erneute Kandidatur von Frau Ritschel ist kommunalrechtlich zulässig“, versichert er.

Onay könnte Ritschel sofort wieder zur Wahl vorschlagen

Onay könnte theoretisch dem Rat sofort wieder Ritschel vorschlagen. Trotz der Kommunalwahl am 12. September würde in diesem Fall noch der alte Rat darüber abstimmen, weil die konstituierende Sitzung des neu gewählten Rates erst im November über die Bühne gehen wird. Der Oberbürgermeister hat allerdings bereits deutlich gemacht, dass er diesen Weg nicht gehen will.

„Für solche Personalentscheidungen fehlt aktuell das Vertrauensverhältnis“, sagte Onay nach einem Gespräch mit den Spitzen der meisten Fraktionen im Rat am Freitag, das grundsätzlich positiv verlaufen war, weil diese dem OB bei wichtigen Themen wie dem Einbau von Luftfiltern in Schulen sowie Verbesserungen auf Problemplätzen am Hauptbahnhof Unterstützung signalisiert hatten.

Sollte sich nach der Kommunalwahl ein Bündnis abzeichnen, auf das sich der OB verlassen kann, wird er wohl Ritschel tatsächlich vorschlagen. Onay hat bereits mehrfach betont, dass er die frühere Umweltdezernentin der Stadt Bielefeld und ehemalige Leiterin des Bereichs Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz bei der Stadt Hannover für die klar beste Bewerberin gehalten hat.

Parteien einig: Das muss der neue Rat entscheiden

Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian kann sich „sehr gut vorstellen“, Ritschel noch einmal zu wählen. Sie sei eine „hochqualifizierte Kandidatin. Ich würde mir wünschen, dass sie unsere neue Dezernentin wird“, sagt sie. Allerdings sei es „nicht sinnvoll“, einen zweiten Wahlversuch mit dem alten Rat zu starten. „Wir müssen die Kommunalwahlen abwarten und dann schauen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind“, sagt Clausen-Muradian.

Das sieht auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich so. „Das muss der neue Rat entscheiden“, sagt er. Sollte Ritschel noch einmal zur Wahl stehen, sei mit der Unterstützung der SPD zu rechnen. „Sie hat uns überzeugt und wurde einstimmig nominiert“, sagt Kelich. Diese Nominierung im Vorfeld der offiziellen geheimen Abstimmung im Rat hatte allerdings nur symbolischen Charakter. Die anderen Parteien im Rat sind davon überzeugt, dass es bei der SPD mehrere Abweichler gegeben hat.

Will Ritschel überhaupt noch einmal?

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke will ebenfalls „erst einmal die Kommunalwahl abwarten und schauen, welche Mehrheiten sich dann finden“. In seinen Augen ist Ritschel „eine schwache Bewerberin“. In Sachen Umweltschutz sei sie „eine absolute Fachfrau. Allerdings gehört zu den Aufgaben auch der Bereich Wirtschaft. Da müsste sie noch Überzeugungsarbeit leisten“, betont Engelke.

Laut Stadtsprecher Weiper ist eine erneute Ausschreibung der Stelle „nicht zwingend erforderlich“. Die Verwaltung geht davon aus, dass es zu einem erneuten Wahlgang zur Besetzung des freien Postens an der Spitze des Dezernates für Wirtschaft und Umweltschutz „frühestens Ende November“ kommen wird. Bis dahin hat Personaldezernent Lars Baumann diese Aufgabe kommissarisch mit übernommen. Unklar ist allerdings auch, ob Ritschel noch einmal antreten will. Die Grünen hatten nach der gescheiterten Wahl zwar Kontakt zu der Kandidatin. Allerdings wisse man nicht, ob sie noch einmal bereit wäre, sich einer Wahl in Hannovers Rat zu stellen, heißt es.

Von Christian Bohnenkamp