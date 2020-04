Für Garbsen ist Wäscherei systemrelevant, für das Land nicht

Hannover

So schnell kann es gehen: Nach dem NP-Bericht über die Seidel Textilpflege aus Garbsen, die in ihrer Spezialwäscherei vor allem Bettwäsche, Wäsche, Schutzkittel und Bekleidung aus Senioreneinrichtungen und Kliniken keimfrei reinigt, hat Garbsens Bürgermeister Christian Grahl ( CDU) den Betrieb als systemrelevant eingestuft. Er habe erst durch den Zeitungsbericht erfahren, wie wichtig das Unternehmen für die Versorgung der Alten- und Pflegeheime sei.

Zuvor hatte sich Chefin Anja Seidel verzweifelt an die NP gewandt. Als bisher nicht systemrelevanter Betrieb bekamen ihre Beschäftigten, darunter viele Mütter kleiner Kinder, keine Notbetreuung in Kitas und Schulen. Grahl wandte sich in Absprache mit der Region an die Kitas und Schulen der Stadt Garbsen, dies zu ändern – auch die Seidel-Beschäftigten haben nun ein Recht auf Notbetreuung ihrer Kinder. Jedenfalls in Garbsen, „für die, die aus Neustadt kommen, müssen wir das noch organisieren“, sagte eine relativ erleichterte Anja Seidel der NP. Allerdings betreffen diese Anordnungen nur die Notbetreuung für die Kinder.

Land und Bund sehen Systemrelevanz noch nicht

Zwei Probleme bleiben, die regional kaum gelöst werden können: Desinfektionsmittel und Schutzausrüstungen drohen auszugehen – laut Krisenstab des Bundes sollen vornehmlich Kliniken beliefert werden. Noch gibt es vom Krisenstab sowohl des Landes als auch des Bundes keine entsprechende Zusage, die Systemrelevanz eben auch auf Unternehmen wie Spezialwäschereien auszuweiten. Ob hier schnell Abhilfe geschaffen werden kann, ist unklar. Während Garbsen und auch die Region sich hinter diese Betriebe stellen, lässt sich das Land Zeit. Im Rahmen einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit würden aktuell Kriterien und Maßstäbe für die Einstufung von „Kritischen Infrastrukturen“ (Kritis) entwickelt, „die die Bewertung der Versorgungsrelevanz von Unternehmen sowie deren geordnete Erfassung auch in der Krise ermöglichen“, hieß es in einer Antwort des Sozialministeriums an die NP. „Kurzfristig plant das Land nicht, für einzelne Unternehmen eine solche Anerkennung auszusprechen“.

Gefahr einer Schließung ist nicht gebannt

Das bedeute für ihren Betrieb, „dass wir dicht machen müssen, wenn es einen Corona-Fall gibt. Dann könnten wir die Wäscheversorgung auch nicht aufrechterhalten, dann müssen Seniorenheime, die wir beliefern, schließen“, sagt Anja Seidel. Und hofft, dass alle gesund bleiben.

Von Petra Rückerl