Nach Monaten Pause: Hannovers große Kinos sind wieder da

Hannover

Popcorn zur Rechten, die Cola zur Linken, die ganz große Leinwand vor sich: Seit Donnerstag sind die großen Multiplex-Kinos in Hannover wieder geöffnet. Und der Tag hätte fast besser nicht sein können: Trotz Fußball-Turnier kein spannendes EM-Spiel (schon gar nicht mit deutscher Beteiligung) und vor allem: Regen. Bestes Kino-Wetter, also.

Das findet auch Julius (10), der mit seiner Familie am Nachmittag zu „Peter Hase 2“ ins Cinemaxx gekommen ist. „Es ist sein Geburtstag“, erzählt Mutter Alexandra (43). Sie hat – ebenso wie ihre insgesamt drei Kinder – das Kinoerlebnis arg vermisst. „Das ist schon etwas anderes auf der großen Leinwand, als den Film zuhause vorm Fernseher zu schauen.“ Und als Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen perfekt – „bei diesem Wetter“, sagt die Kinogängerin beim Blick auf den verregneten Raschplatz.

Doch trotz des Kinowetters mussten die Kinobetreiber beim Start erstmal behutsam vorgehen. Maximal zu 50 Prozent dürfen die Kinosäle coronabedingt belegt werden, zur nächsten Person – beziehungsweise zum nächsten Hausstand – muss mindestens ein Sitz frei bleiben. Maskenpflicht besteht bis zum Platz, dort darf die Bedeckung abgenommen werden. Ein großer Tag also für Hannovers große Kinos? „Ein Tag alleine bringt uns ja nichts“, sagt Astor-Sprecher Arne Schmidt. „Für uns ist aber heute das Gefühl wichtiger, dass wir unseren Betrieb endlich wieder vorantreiben können“.

„Endlich wieder neue Filme“

Nutznießer ist Niklas Deja (24) der gleich am Eröffnungstag ins Astor gekommen ist. „Ich bin leidenschaftlicher Cineast“, sagt er. Doch seine Leidenschaft musste lange pausieren. Das letzte mal war er am 26. August 2020 im Kino. „Jetzt gibt es endlich auch wieder neue Filme“, freut er sich.

Hannover: Niklas Deja (24) kam am ersten Tag ins Astor Quelle: Christian Behrens

Viele schmerzhafte Monate waren die Kinos dicht, der Weg ist politisch schon seit Ende Mai wieder frei. Die Verbände der Filmwirtschaft hatten sich aber auf den 1. Juli als einheitlichen Termin geeinigt, damit sich die Häuser auf den Neustart vorbereiten und neue Filme beworben werden konnten.

Die Hoffnung auf 100 Prozent Belegung sei da, so der Astor-Sprecher. Doch mit 50 Prozent könne man erstmal planen. „Wir müssen nun auch die Nachmittagsvorstellungen attraktiver machen, damit es sich für uns lohnt.“ An einen weiteren möglichen Lockdown im Herbst und Winter – der eigentlichen Kinosaison – wolle man am liebsten gar nicht denken. „Leider sind wir Kinos immer die ersten die schließen und die letzten die aufmachen dürfen – obwohl es nicht eine nachgewiesene Infektion in Kinos gab“, so der Sprecher. „Jetzt können wir erstmal zeigen, dass wir viel in die Sicherheit investiert haben.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die Besucher kamen: Die Nachfrage im Astor war sogar größer als gedacht. Rund 800 Tickets hat man am ersten Tag verkauft, für die erste Spielwoche sind bereits 2.500 Tickets gebucht.

„In den USA und Asien ist das Kino stark zurückgekommen“

„Es ist ein großartiges Gefühl nach acht Monaten Schließungszeit heute endlich wieder unsere Gäste zu begrüßen“, sagt Cinemaxx-Geschäftsführer Frank Thomsen. „Als Unternehmen glauben wir fest an Kino!“, gibt er sich zuversichtlich. „Die einmalige Kinoatmosphäre, die die große Kinoleinwand bietet, kann zu Hause nicht nachgeahmt werden – großartige Filme müssen auf der großen Leinwand gesehen werden. Kinos sind ein äußerst beliebter Ort der Begegnung für Jung und Alt und außerdem nachweislich gut für Geist und Seele.“ Auch international, etwa in USA und Asien, könne man beobachten, wie stark Kino zurückgekommen ist. „Wir sind mit dem Zuspruch, den wir bisher erfahren haben sehr zufrieden und rechnen in Deutschland mit einem hohen Nachholbedarf.“

Das Kino am Raschplatz hat schon seit fünf Wochen auf Quelle: Christian Behrens

Bereits seit rund vier Wochen sind dabei Hannovers kleinere Filmkunstkinos geöffnet. Die Erfahrungen im Raschplatzkino und dem Apollo sind durchaus positiv. „Insgesamt läuft es im Sommer aber etwas schleppender“, räumt Kino-Chef Torben Scheller ein. Dennoch spürt man, dass die Menschen ausgehungert sind. „Vor allem bereits geimpfte Senioren. Von denen haben wir oft ein lautes ’endlich!’ gehört.“ Die jüngeren Gäste waren vorsichtiger, hatten offene Fragen zur Ansteckungsgefahr. Die konnte man beruhigen. „Wir haben natürlich auch genügend Abstände im Saal, lüften dauerhaft.“

Und wird der Herbst wieder ein richtiger Kino-Herbst? „Tolle Filme bekommen wir schon mal“, so Scheller. „Und angesichts der Impfquoten schauen wir auch hoffnungsvoll voraus.“

Von Simon Polreich