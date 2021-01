Nach Millionen-Defizit in 2020:  Zoo rechnet mit Öffnung vor Ostern

Hannover

Tierische Inventur im Zoo: Von der kleinsten Blattschneideameise bis zur Giraffe muss alles mal gezählt werden. Doch auch auf die menschlichen Besucher fiel der Blick. Und die waren 2020 deutlich spärlicher zu Besuch als sonst. Um ein sattes Drittel brachen die Zahlen coronabedingt ein. Das ging ins Geld, wie Zoo-Chef Andreas M. Casdorff bei der Inventur verriet. Die Verluste will man nun schnellstmöglich wieder reinholen.

49 Tage Lockdown von März bis Mai, die Besucherbegrenzung im Sommer und die zweite Schließung ab dem 1. November – „das alles tut sehr weh“, so der Zoo Chef. Statt der sonst erwarteten jährlichen 1,1 Millionen strömten gerademal 670.000 Menschen 2020 in Hannovers Erlebnis-Zoo. Keine schönen Zahlen für Casdorff. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass die Nachfrage deutlich größer war. „Es hätten mehr Menschen sein können, das konnten wir an den Anfragen sehen.“ Auch jetzt, im aktuellen Lockdown, bieten immer wieder Zoo-Fans an, ehrenamtlich beim Saubermachen oder Füttern zu helfen, nur um mal wieder die Tiere zu sehen. Die Antwort ist immer gleich: Nein, keine Ausnahme möglich.

Zoo hofft auf Geld aus dem Landestopf

Dabei ist der Zoo auf Hilfe angewiesen – allerdings finanzieller Natur. Denn ihm fehlen rund neun Millionen Euro an Gesamteinnahmen. Unterstützung gab es zwar – etwa von der Region. Zahlungen aus einem für alle niedersächsischen Zoos angelegten 20-Millionen-Euro Hilfsfonds des Landes stehen aber noch aus. „Wir bitten das Land dringend um Prüfung, ob ein Teil dieser bisher nicht verwendeten Mittel genutzt werden kann, um damit die Zoos auch im zweiten Lockdown zu unterstützten. Derzeit finanzieren wir viel über Kredite“, so Casdorff. Und nicht zu vergessen: die Spenden, verlängerten Jahresabos und Tierpatenschaften, die der Zoo-Chef ausdrücklich erwähnt. Eine Insolvenz befürchtet er aufgrund der genannten Geldquellen nicht.

Zur Galerie Wegen des Corona-Lockdowns sind die Zoos im Moment recht menschenleer. An einer Tradition halten die Tierparks aber fest: Zu Jahresbeginn machen sie unter ihrem Tierbestand eine genaue Inventur. In Hannover zählten die Mitarbeiter 1880 Tiere und 186 Arten.

Im Zoo blickt man optimistisch in die Zukunft. Bis 2025 will Casdorff das Defizit von 4,5 Millionen Euro im Kapitalvermögen ausgeglichen haben. Mit neuen Projekten wie dem Zoologicum, einem Haus für bedrohte Riesenschildkröten und einer noch folgenden Erweiterung des Sambesi am ehemaligen Eingang. „Und vor allem mit Menschen, die uns besuchen.“ Derzeit putzt sich der Zoo auf die Wiedereröffnung heraus, mit einer der verschönerten Brodelburg, dem großen Spielplatz im Zoo, und weiteren geplanten Veranstaltungsformaten.

Wiedereröffnung noch vor Ostern

Mit einer Öffnung im Februar rechnet Casdorff allerdings nicht mehr. „Wir hoffen auf einen Start vor Ostern, um die starken Osterferien mitzunehmen“, sagt er. „Sollte das pandemiebedingt auch nicht möglich sein, fängt dieses Jahr allerdings wieder sehr schmerzhaft an.“

Von Simon Polreich