Nach Messerattacke: Wie steht es um die Sicherheit am Steintor?

Hannover

Das Steintor war am Wochenende einmal mehr Schauplatz eines gewalttätigen Streits. Nach einer Messerattacke, bei der ein 19-Jähriger am Samstag lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist der Täter weiterhin auf der Flucht. Derweil kündigt die Polizei eine Auswertung ihrer dreimonatigen Präsenz-Offensive mit Kontrollzone im Bereich Steintor/Marstall an.

Der Zustand des 19-Jährigen Opfers ist mittlerweile stabil. Sein 18-Jähriger Begleiter, der bei dem mit leichten Schnittverletzungen davongekommen war, haben die Ermittler bereits vernommen. Zu dessen Aussagen in Bezug auf Täter, Tathergang und die Hintergründe wollte sich die Polizei gestern auch Nachfrage jedoch noch nicht äußern. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, so Sprecher Philipp Hasse.

Lebensgefährliche Stiche in den Oberkörper

Am Samstag gegen 23.30 Uhr waren vor einer Shisha-Bar in der Georgstraße mehrere Personen in Streit geraten. Die Auseinandersetzung gipfelte in einer Messerstecherei, bei der 19-Jährige am Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Per Taxi ließ er sich mit seinem leichtverletzten Begleiter in Krankenhaus fahren, wo das medizinisches Personal angesichts der Stichwunden die Polizei einschaltete.

Immer wieder Probleme am Marstall

Der Hintergrund des Messerangriffs ist bislang unklar. Fakt ist, dass es am Steintor und am Marstall seit Monaten immer wieder Probleme mit Gewalt und Drogen gibt. Im Bezirksrat kamen daher sogar Stimmen auf, am Marstall wieder eine Polizeiwache einzurichten. Die Polizei selbst lehnte dies zwar ab, reagierte im Juni aber mit mehr Präsenz durch aufgestocktes Personal speziell in den Abendstunden und der Einrichtung einer Kontrollzone, in der die Beamten wie am Hauptbahnhof anlasslos Personen kontrollieren können. Die als Pilotversuch angelegte Maßnahme läuft noch bis Ende September. Anschließend wird ausgewertet und anhand der gewonnenen Erfahrungen das weitere Vorgehen geprüft. „Dann wird entschieden, ob die Maßnahme über den September hinaus fortgeführt oder etwas verändert wird“, kündigt Polizeisprecher André Puiu an.

Von André Pichiri